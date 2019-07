Con 27 eventos Cali se prepara para celebrar 483 años, ¡prográmese!

La capital del Valle del Cauca se engalana para cumplir 483 años de fundada, un 25 de julio de 1536, y con sigo invita a todos los caleños de nacimientos e hijos adoptados por la 'Sultana del Valle' a que se agenden para celebrar más de cuatro siglos de historia y de resiliencia.



La programación que cuenta 27 eventos gratuitos entre show tecnológicos, actividades deportivas, ferias comerciales, presentaciones artísticas, culturales y gastronómicas y exposiciones gratuitas.

El alcalde Armitage explicó que en esta fecha la invitación es a cantarle a Cali en todos los ritmos y tonos: “Nosotros tenemos la ciudad que más música ha inspirado en el mundo y eso es motivo para que nos sintamos orgullosos de ser caleños”.

​

Las actividades iniciaron ayer con la entrega de una completa iluminación a monumentos y fuentes y se extenderán hasta el domingo 28 de julio, día en el que se realizará la carrera 5K Siete Puentes, una competencia de calle gratuita en la que participarán más de 3.000 caleños, que demuestra una vez más porque Cali es la Capital Americana del Deporte.

Agenda de cumpleaños

24 de julio

​

Apertura de la exposición del Museo del Prado en el Bulevar del Río. 11:00 a.m.



25 de julio

​

Jornada de limpieza de la plaza de Cayzedo a cargo de Mi Cali Bonita. 7:00 a.m. a 9:00 a.m.

Actos protocolarios y ofrenda floral iglesia La Merced. 9:00 a.m.

Desfile infantil del Festival Mundial de Salsa, Bulevar del Río. 4:30 p.m. a 7:00 p.m.

Concierto Willy García 7:00 p.m. a 8:00 p.m. Tarima La Ermita

Ciclovida nocturna. 8:00 p.m.



26 de julio

Exposición de autos clásicos. Bulevar del Río. 2:00 p.m.

Ceremonia ganadores premio Estímulos, a cargo de la Seretaría de Cultura, tarima La Emita. 3:30 a 6:00 p.m.

Exhibición de ganadores Festival Mundial de Salsa 2018. Tarima La Ermita. 6:30 p.m. a 7:00 p.m.

Cali pa´Vos. Clases de Salsa. Plazoleta Jairo Varela. 6:00 p.m. a 8:00 p.m.



27 de Julio

Deporte extremo. Unidad Deportiva Jaime Aparicio. 2:00 a 6:00 p.m.

Salsa al Parque. Unidad Deportiva Jaime Aparicio. 4:00 p.m. a 1:00 a.m.

Exhibición ganadores categoría ensamble del Festival Mundial de Salsa 2018. Tarima La Ermita. 6:30 p.m. a 8:00 p.m.

Conversatorio Cali Baila. Plazoleta Jairo Valera. 5:30 p.m. a 6:30 p.m.



28 de julio

Carrera 5k Siete Puentes. Autopista Suroriental con Carrera 66. 7:00 a.m.

Ciclovida y maratón Siete Puentes. 8:00 a.m.



25 al 28 de julio

Muestras permanentes:

Caleñidad hecha emprendimiento. Muestra comercial Puente Ortiz. 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

Show tecnológico. Bulevar del Río. 6:30 p.m.

Foto museo Centro Administrativo Municipal 8:00 a.m.



26 al 27 de julio

​

Audiciones melómanos. Tarima La Ermita. 7:00 p.m. a 11:00 p.m.



26 al 28 de julio

Muestra itinerante Museo del Prado. Puente Ortiz. 10:00 a.m.

Festival de música y danza Mercedes Montaño.



Programación y horarios: www.temporadadefestivales.cali.gov.co



CALI.