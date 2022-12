El bloqueo en la vía Panamericana causó congestión en la movilización de pasajeros y de carga hacia el centro y norte del Valle del Cauca, lo mismo que a Buenaventura.



La alternativa es la carretera Panorama, dijeron autoridades.

Desde las 9:00 de la mañana del lunes 12 de diciembre, un grupo de personas salió a bloquear la carretera entre Guacarí y El Cerrito, en la ruta hacia Cali, a la altura del sector del Cairo.



"Hoy las autoridades étnicas de los valles interandinos, volvemos a hacer toma ancestral de la vía Panamericana, debido al incumplimiento del Gobierno Nacional en las mesas de negociación", dice un comunicado.



Anota que "hacemos claridad que durante estas tres semanas de mesas de acuerdo no se ha logrado llegar a un acuerdo definitivo y entidades como la CVC, Ministerio de Educación, Ministerio del Ambiente, Anla, Unidad de Víctimas, Icbf, Asocaña, UNP, Ministerio de las TIC y la ANT no han hecho presencia en las mesas".



(Le puede interesar: Temblor sacudió al Valle y no muchos lo sintieron)

Los protestantes señalan que "la Autoridad Nacional de Consulta Previa es la entidad que hoy más daño le ha hecho a las comunidades negras afrocolombianas de los valles interandinos".



Marco Pérez, vocero de la comunidad, dijo que se esperan delegados de autoridades, pero que tengan poder de decisión "con un garante claro y conciso porque los funcionarios que han enviado nio tienen solución a las problemáticas".



(Puede leer: En Cali podrían formar una ciudad solo con personas empleadas en 3 meses)

Los manifestantes dijeron que es un actividad pacífica, pero no se retirarán "hasta cuando el Presidente, la Vicepresidenta y la Gobernadora del Valle hagan presencia o deleguen uina comisión seria y de alto nivel, para iniciar mesas de diálogo".



La petición se enfoca en la reivincidación de derechos étnicos e identidad cultural.



(Además, puede leer: Pilas: Límite de la velocidad en Cali en vehículos quedará en 50 Kilómetros)

Agentes de la Policía de Tránsito y Transporte entraron en un dispositivo para desviar los vehículos que iban por ese trayecto.



El desvío sugerido era buscar la carretera Panorama, que cruza por Vijes, Yotoco, Yumbo hasta llegar o salir desde Cali.



Las autoridades indicaron que la posibilidad de seguir los viajes está en recurrir a la vía alterna Buga-Mediacanoa , sector puente del Sena.



El pasado 21 de noviembre, las comunidades aplicaron bloqueos intermitentes en la calzada izquierda en el sentido Buga-Palmira, por parte de las comunidades en Guacarí.

Lea más noticias de Colombia

Con navaja, abuelo mató a joven que habría intentado robarle pertenencias