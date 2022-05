En momentos en que soldados de Ejército llegaron a la zona rural de Jamundí se elevaron los ánimos.

Miembros de la comunidad piden el retiro de las tropas que hacen presencia en esta región con operativos.



Mientras el Ejército denunció una asonada en contra de uniformados, cuando realizaban uno de los controles. Según los militares, buscan acciones contra grupos armados ilegales. En la zona hay presencia de disidentes de las Farc, como el grupo 'Jaime Martínez'.



Así mismo, se indicó que estos operativos responden a tres alertas tempranas de la Defensoría.



De acuerdo con el Ejército, "los soldados, en un trabajo coordinado, conjunto e interinstitucional con la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía y la Fiscalía, realizan presencia y control militar en el área rural de Jamundí, Valle del Cauca (...)".



La Tercera División informó que por esta situación "se desplegó una operación militar para garantizar la seguridad de los habitantes de la región".



En un comunicado del Ejército se indica que "Integrantes de la comunidad, mediante un intento de asonada, de forma agresiva contra la Fuerza Pública atentaron contra su integridad, oponiéndose al cumplimiento del procedimiento legal que allí se realiza (presencia institucional)".



En la misiva se añade: "Ante esto, y para evitar cualquier tipo de confrontación con la población y salvaguardar los derechos humanos, las unidades se retiran del sector".



El Ejército informó también que "esta no es la primera vez que se obstruye y detienen las acciones de las autoridades en ese sector, donde constantemente algunas personas buscan evitar el actuar legal de las instituciones".



La Tercera División insta a la comunidad "a no obstruir las operaciones militares ni agredir a los uniformados, ya que esto puede ser constitutivo de tipos penales, como los consagrados en los artículos 226, 429 y 469, del Código Penal Colombiano".



También dice: "De igual forma, se hace un llamado a las autoridades municipales y departamentales, para que desde sus roles y funciones adelanten las acciones legales frente a estos sucesos de hechos violentos por parte de la población civil, en cumplimiento del principio constitucional de colaboración armónica entre las instituciones".



A su vez, en el Ejército indicaron que la comunidad y el personero de Jamundí, Jorge Iván Mejía, habrían pedido el retiro de los soldados.



El personero dijo al respecto que está solicitando que no hayan confrontaciones y que se bajen las tensiones entre el Ejército y la comunidad.



Dijo que la comunidad no tiene confianza en los operativos.



Señaló que no es cierto que él este pidiendo el retiro de los militares.



El funcionario sostuvo que la población le ha insistido que espera actividades del Estado distintas de operaciones militares y que tengan relación con programas sociales, como salud o educación.



"Están totalmente convencidos (la comunidad) de que hay que trabajar", dijo el personero Mejía, al hablar de antecedentes sobre controles que han tenido algunos tropiezos en el pasado.



No obstante, el electo representante a la Cámara por el Valle Christian Garcés escribió en su cuenta de Twitter: "El personero de Jamundí, Jorge Iván Mejía Gutiérrez, debe ser investigado ante las denuncias del Ejército por interferir la acción que unidades de la Tercera División adelantaban en zona rural del municipio para ejercer control en el territorio".



