Comunidad pide al Ejército retirarse de Corinto

Debido a los fuertes choques que se presentan entre grupos armados en zona rural del municipio de Corinto, al norte del Cauca, la comunidad le pidió al Ejército retirar sus tropas para evitar nuevos hechos de violencia.

Este conflicto entre disidencias de las Farc y el Epl ‘Los pelusos’ se presenta desde hace siete días.



Se ha reportado la muerte de dos hombres identificados como Warner Keops Petey Ley, alias ‘Warner’, y José Adán Salgado Vega, alias ‘Ramiro’, al parecer, presuntos integrantes de ‘Los pelusos’.



Debido a este conflicto, al parecer por el control del territorio, el defensor del Pueblo Regional Cauca, Felipe Vernaza Pinzón, se desplazó hasta ese lugar.



“Queremos dejar claro que si no es por la presencia de la guardia indígena en cierto sector y la seguridad campesina, la comunidad estuviera completamente desamparada. Ellos hacen gestión de organización y control, no es un grupo armado, es comunidad”, dijo el Defensor al referirse al hecho de que las tropas del Ejército no lleguen hasta la zona alta donde se presentaron las confrontaciones por supuestas intimidaciones de la comunidad.



El Defensor dejó en claro que la zona donde se presentaron los combates no es un resguardo.



Estos enfrentamientos afectaron las veredas de San Pedro, El Playón y El Crucero donde las familias han tenido que confinarse en espacios humanitarios debido al temor de quedar en medio del fuego cruzado.



“El censo exacto de desplazados no lo tenemos porque lo debe realizar la Alcaldía y la Personería, pero sí pudimos comprobar que son cerca de 70 familias afectadas, equivalente a más de 200 personas”, dijo Vernaza.



El Defensor Regional del Pueblo dijo que, por la falta de seguridad, no se ha logrado que una comisión de derechos humanos haga presencia en el lugar.