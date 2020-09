Comunidad de Policarpa, Nariño, expulsa a 200 soldados

Miembros de la comunidad del municipio Policarpa, un municipio de más de 10.000 habitantes en Nariño, obligaron a unos 200 soldados del Ejército a abandonar el casco urbano en camiones.

Los militares habían llegado en el mes pasado para reforzar la seguridad en la zona. Sin embargo, nariñenses de esta región indicaron que con su presencia se agrava la crítica situación de orden público por cuenta de grupos armados organizados que están aliados con fuerzas del narcotráfico.



La expulsión de los soldados se habría registrado en el fin de semana. Hubo motociclistas de la población que estuvieron conduciendo a los militares.



En la Secretaría de Gobierno de Nariño indicaron que están analizando el panorama y tomar medidas ante asesinatos de estos grupos que han ido recrudeciendo la violencia en esta zona del suroccidente del país.



La exalcaldesa de Policarpa Claudia Barrera también hizo un llamado a las autoridades departamentales y al mismo Gobierno Nacional para evitar más derramamiento de sangre en esta región.



Policarpa, municipio en Nariño donde iba a funcionar la zona veredal para que allí se concentraran unos 300 excombatientes de las Farc, es hoy un territorio que en los últimos años y sobre todo, desde 2019, ha estado asediado por grupos ilegales llamados Gaitanistas y por miembros de las Farc que retomaron las armas se habrían unido a guerrilleros del Eln.​



Autoridades locales han sostenido que excombatientes de las Farc ya no tenían agua ni comida y el Gobierno no agilizaba su situación, por lo que se pasó de 300 a 55 de ellos y luego esa zona veredal fue trasladada a El Estrecho, en El Patía, en Cauca.



Entre tanto, en Samaniego, también en Nariño, familias de los ocho jóvenes asesinados hace un mes en esta localidad, cuando estaban en una fiesta y a donde llegaron hombres fuertemente armados, exigen respuestas al Gobierno porque aún no se esclarece el caso. Familiares de una novena víctima, cuyo cuerpo fue encontrado en la mañana de ese 15 de agosto, en una zanja de una vía en la entrada de Samaniego, también claman por justicia.



Esta petición llegó este fin de semana al Senado. Por ello, congresistas viajaron a Samaniego para encabezar una comisión de paz.



CALI