En el año de 1964, un grupo de jóvenes estudiantes, provenientes de Constitución, un balneario costero de la región del Maule (Chile), se aventuró a realizar una presentación artística, en Argentina.



Tras cautivar con su propuesta de danzas y cantos en la ciudad gaucha, los jóvenes decidieron hacerse llamar Chamal, para luego recorrer parte del continente Latinoamericano y europeo.



Su propuesta artística tiene como alma el folclor musical y danzario de la isla de Chiloé, que integra cantos mapuches con tonadas pastoriles españolas.

Compañías de 23 países participan en cita cultural caleña. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO Compañías de 23 países participan en cita cultural caleña. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

Por su parte, el Conjunto Folklórico Nacional de Cuba, con más de seis décadas de trayectoria, decide apostarle a un estilo de arte folclórico teatral con una estética auténtica que refleja las tradiciones culturales de la isla caribeña, así como sus antecedentes africanos.



En su historia han ofrecido más de 1.800 representaciones, a través de sus 90 giras internacionales por diferentes países de Europa, América, África y Asia.



Bajo la dirección de Krista Samborsky, esta propuesta escénica también se caracteriza por su colorido y montajes llamativos.



Ambas compañías son protagonistas en el primer Encuentro Mundial de Culturas Populares que se realiza en la capital del Valle del Cauca.



Al igual que la veintena de grupos que han arribado a Cali para este encuentro, han visto una ciudad para compartir sus saberes y pasiones a través de una agenda artística, cultural y académica.



Este evento, que se ha ganado el cariño de propios y visitantes, ha puesto a la danza y el folclor en el tema principal de conversación en la ciudad.

Prográmese

Este martes 2 de mayo, la agenda empezará desde las 9:30 a. m. en Teatro Jorge Isaacs, con las presentaciones del Ballet Folklórico Mi Linda Costa Rica, The folk song and dance ensemble jawor (Polonia), Loyallty Folk Music and Dance Ensamble (Ghana) y Yawarkanchik Danza Andina (Ecuador).



A las 7 p. m. tendrá en escena al Folk dance group Svoboda Menges (Eslovenia), La troupe jeunesse de l’Ensemble folklorique de la Rivière-Rouge (Canadá) y el Grupo de Danzas CTG Sentinela da Querencia (Brasil).



La agenda en el Teatrino del Museo La Tertulia tendrá desde las 6:30 p. m. una serie de showcases de grupos caleños: Compañía Artística Estímulo, Compañía Artística Danzar, Asociación Cultural Terpsícore, Makondo Corporación Cultural. También estará el Ballet Folklórico Panamá Fantasía.



Este martes también habrá programación en el Bulevar del río, a cargo de los grupos: Ansamblu l tradiții Somesul Napoca (Rumania), Wana Mziki Afrika (Kenia), Chamal, Cantos y Danzas de Chiloé (Chile), Ahuna 'Ohana (Estados Unidos) y Yavir school of ukrainian dance Ucrania.



JOSÉ ANTONIO MINOTA HURTADO

CALI