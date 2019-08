¿Cómo y dónde surgió el 'Cartel de los narcobuses'?

Un año después del accidente de un bus que había salido de Cali en agosto del 2018 con destino hacia Perú y otros países de Suramérica y en el cual viajaban, sobre todo, habitantes de tres barrios del sur de Cali, siguen las investigaciones judiciales que han dejado al descubierto un 'cartel de narcobuses'.

Según la Fiscalía, la banda involucrada y que en los últimos años ha venido operando con la modalidad de mimetizar cargamentos de drogas en buses que daban apariencia de servicio turístico es la de 'Mercaderes de la frontera', la cual se mueve especialmente, entre Ibagué y Caquetá, pero en especial, en la capital del Tolima, donde el presunto cabecilla de este grupo y que fue capturado el año pasado utilizaba cuentas a nombres de personas que recibían giros desde Chile, el país final de los envíos de las drogas en estos automotores. Era, además, prestamista gota a gota, que también caracterizaría a esta banda.



Según la investigación, Jesús David Santofimio Celis, señalado de ser el jefe de esta banda que vendría operando desde hace más de cinco años en el país, no solo era uno de los supuestos cerebros detrás de la modalidad de tráfico de drogas en buses intermunicipales, sino que desde un vehículo particular que había sido comprado en Ibagué, en Tolima, escoltó el bus cargado con droga que se accidentó el 14 de agosto de 2018, en Ecuador y que había salido con más de 40 pasajeros desde Cali.



El hombre tenía a Ibagué como su sede principal, pero también iba a Caquetá, donde trató de ocultarse y fue capturado. Allí también solía moverse otro de los capturados. Le decían el 'Caqueteño'. Fue identificado como Jesús Gabriel Trujillo, capturado el 26 de octubre de 2018, en Santander de Quilichao, en el norte del Cauca. No obstante, Trujillo operaría en este último departamento con hombres bajo su mando, pero habría aportado 150 kilos de alucinógenos en el bus accidentado y habría invertido unos 20 millones de pesos para este cargamento.



Según fuentes de la Fiscalía desde hace más de tres años se intensificaron investigaciones sobre esta y fue así que en 2017, detectaron uno de los 'narcobuses'

recorriendo el mismo trayecto del que se accidentó en Ecuador, en la llamada 'Curva de la muerte.

Ahora ya serían al menos 16 personas las apresadas, de las cuales hay ocho condenados en Colombia y Ecuador. 'Alias 'Yeni' y alias 'Flaco' también son parte de esta investigación. Presuntamente seguían órdenes de 'Caqueteño'.



Los capturados y condenados fueron procesados por delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, tráfico de estupefacientes y hasta homicidio por la muerte de las 24 personas que salieron desde los barrios Colón, San Judas y El Guabal.



Desde el mismo momento del accidente, la Fiscalía activó un plan con Ecuador para lograr esclarecer, capturar y apresar a los responsables, pues el vehículo tenía camuflados alrededor de 680 kilos de droga, entre cocaína y marihuana.



Además, la Fiscalía señaló que este trabajo conjunto está vigente, luego de que un acuerdo bilateral que realizaron los gobiernos de Ecuador y de Colombia en 2011 sobre presos detenidos en ambos países por ingresar alucinógenos.



