'Pico y clase' en Cali: así será la medida para volver a los colegio

El regreso a clases de unos 120.000 estudiantes en 1.139 instituciones educativas del Valle del Cauca será bajo un modelo mixto de educación.



Esto quiere decir, según la secretaria de Educación del departamento, Mariluz Zuluaga, que habrá clases virtuales utilizando las plataformas digitales y otras serán presenciales.

(Le recomendamos leer: La lucha titánica de joven que volvió de Rusia para vencer al cáncer)

Este modelo responde a la iniciativa planteada por la gobernadora Clara Luz Roldán de aplicar un ‘pico y clase’, en otras palabras, que un día irá un número determinado de estudiantes a los colegios públicos, en este caso, y otro día lo harán otro número de alumnos y así progresivamente para cumplir los protocolos de distanciamiento social. Por eso, no pueden ingresar todos los estudiantes de cada plantel al mismo tiempo, porque se formarían aglomeraciones.



"Si cada día asiste un número de niños a las instituciones educativas, les garantizamos las medidas de aislamiento y les entregamos talleres, creo que es la forma para que los estudiantes no pierdan la continuidad académica y que no arriesguemos a nuestros niños, docentes y rectores", sostuvo la gobernadora Roldán.



"Se establecerán los mecanismos para flexibilizar el proceso pedagógico y avanzar en el currículo en las instituciones educativas de los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca", dijo la secretaria de Educación regional.



(Lea también: Volvieron los secuestros y desapariciones en la frontera con Venezuela)



Zuluaga añadió que el Ministerio de Educación recomienda el regreso por los estudiantes de los grados más altos y, para seguridad de ellos y de sus familias, caracterizar previamente a los integrantes del hogar: estudiantes, adultos mayores y personas enfermas.



Por su parte, el secretario de Educación de Cali, William Rodríguez, manifestó que se aspira a levantar un censo de los docentes y trabajadores mayores de 60 años.



Rodríguez indicó:"La alternancia lo que implica es que debemos tener un proceso gradual que implica que no todos los estudiantes van a entrar a estudiar el 1 de agosto a clases presenciales".



Señaló que los cerca de 167.000 estudiantes en Cali, en colegios públicos, más los 59.000 del sistema educativo contratado y los 150.000 de colegios privados no entrarían todos al tiempo, a partir del primero de agosto en clase.



"Lo que hay es un proceso gradual. Lo tenemos que ir concertando con cada una de las instituciones del sector oficial, contratado y privado", expresó Rodríguez.



Este funcionario dijo, además, que "los criterios generales que Cali propuso están alrededor de la bioseguridad en términos de tener las medidas de desinfección de plantas físicas, tener kits de bioseguridad con alcohol, jabón y todos estos elementos.

Por otro lado, en términos de lo espacial tenemos que garantizar que cada estudiante tenga una distancia de acuerdo con los protocolos de 1,5 y 2 metros entre cada estudiante, restringiendo el uso de material didáctico de uso colectivo para evitar todo tipo de contagio".



(Lea también: Estas son las mejores universidades de Colombia y el mundo)



Hay colegios privados en el sur de Cali que también acogerán ese modelo de clases para unos grupos y en otros días, otros.



CALI