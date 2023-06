Ahorrar, aprovechar y reutilizar el agua son tres conceptos básicos cada vez más presentes en STF Group, la compañía vallecaucana operadora de las marcas Studio F, Ela y Studio F Man.

De acuerdo con el director general de STF Group, Alejandro Botero, en la semana por el Medioambiente, estos objetivos se logran al aplicar las prácticas de recolección de agua lluvia, tomando el recurso para su uso con drenaje de agua pluvial, capturando el agua para transportarla controladamente, limpiarla de forma natural y depositarla en un tanque de almacenamiento.



“En los últimos 12 meses, la compañía ha captado cerca de 15.600 metros cúbicos de agua lluvia”, añadió.

Dijo, además, que en el campo del ahorro energético, con $ 4.000 millones, se implementó el sistema fotovoltaico con 2.700 paneles solares, con el que se dejarán de emitir 808 toneladas de gas carbónico o CO2, equivalentes a 40.396 árboles.



“STF Group dispone ahora de su propia planta de tratamiento de aguas residuales, logrando recuperar líquido equivalente a 50.670 metros cúbicos de agua limpia”, sostuvo.



En materia de producción STF Group invirtió $ 5.000 millones en el mejoramiento de sus procesos de lavado con maquinarias de última generación.



Según el directivo, así se fomenta la sostenibilidad de su producción.



"Esto ha llevado a cuidar uno de los recursos más importantes que es el agua, obteniendo una reducción del consumo en 30 % y utilizando insumos químicos que requieren menor consumo de agua para los lavados", anotó.



Adicionalmente, explicó que se obtuvo el Sello de Moda Sostenible otorgado por la Organización CO2 cero, la cual certifica a STF Group por su compromiso y desarrollo de buenas prácticas a nivel ambiental, social y económico.



Cabe destacar que con el objetivo de aportar a la conservación del ecosistema y a la protección de la biodiversidad, STF Group, con su marca Studio F, anunció recientemente su alianza con Saving The Amazon.



"Este apoyo logrará la siembra de cerca de 1.200 árboles con los que se creará el Bosque Studio F, con el que se aporta no solo al medio ambiente, sino también al bienestar de las comunidades locales", manifestó.



“El triple impacto social, económico y ambiental que hoy en día todas las empresas deben estar presentando a la sociedad, no es ajeno en STF Group. Por ello, estos indicadores que hoy damos a conocer sobre nuestra labor en sostenibilidad en el último año, son muestra de la responsabilidad que hemos asumido como compañía. Vivimos en una sociedad, a la cual debemos respetar, y consideramos que, cuidándola, protegiéndola y preservándola es la forma que aportamos para lograrlo”, indicó el director general de STF Group.



