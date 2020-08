Vea todos los detalles de cómo será la reapertura económica de Cali

Comerciantes de salsotecas y de sitios de rumba nocturna, como en Alameda y Obrero, están emocionados por el anuncio del presidente Iván Duque de levantar la cuarentena obligatoria o el aislamiento preventivo por el coronavirus en todo el país.

"Vamos a empezar con un primer piloto este sábado alrededor del parque del barrio Alameda, dándonos la oportunidad de la danza del encuentro ciudadano, en espacios donde la ventilación, la bioseguridad y la protección sean la norma", dijo el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.



En su cuenta de Twitter también anunció: "Iniciaremos el piloto para la reactivación de actividad salsera con 'Aguaelulo'". Los 'Aguaelulo' eran fiestas populares en los años 60 y 70, en barrios de Cali; en lugar de licor repartían jugo de lulo y la música era salsa para bailar.



El Alcalde insistió en que los establecimientos de rumba podrían volver en pilotos, pero afuera de los locales, en alrededores de parques, por ser abiertos y ventilados.



Claro está que la rumba en la calle genera inquietudes entre ciudadanos que temen exceso de ruido, y que se afecte la convivencia y la tranquilidad en los barrios.



Así mismo, el sector gastronómico del barrio Granada, en el norte, tendrá este jueves su piloto para ser parte de la reapertura económica de la ciudad que se espera despegue en septiembre. Allí, según el director de Planeación local, Roy Alejandro Barreras, se aprovechará el espacio público, en esta segunda fase de pilotos de los restaurantes.



El alcalde Ospina anotó que la reapertura económica en toda Cali, tras el fin de la cuarentena, será gradual. Señaló que el ‘pico y cédula’ para controlar el flujo de personas en las calles se irá desescalonando progresivamente.



"El aislamiento selectivo ya no va a ser por grupos de edad ni por grupos de riesgo, sino que será para casos positivos, casos sospechosos y grupos familiares de esos casos; buscamos controlar el número de casos, aislando a estas personas", afirmó la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres.



No obstante, la gobernadora Clara Luz Roldán expresó que si aumentan los casos de covid se evaluará de nuevo un cierre de establecimientos. En cuanto al sector la gastronomía, el proceso ya ha venido avanzando a la par de otros negocios.



Es así que tras ese deseo de dinamizar los empleos, sobre todo, en restaurantes y otros establecimientos, como los moteles, dueños y trabajadores se emocionaron con la decisión del alcalde Ospina y el aval de Ministerio de Salud de abrirlos en las últimas dos semanas.



Ahora no solo están abiertos 26 restaurantes del tradicional Parque del Perro, sino que se sumarán los locales en las carreras 50 y 66 con calles 9, 10 y 14, y los del kilómetro 18. También de Pance, El Ingenio, Valle Grande, en la carrera 23 entre calles 80 y 94, todos estos en el sur de la ciudad y en La Flora, en las calles 44 y 52 entre avenida 5N y 6N, en el norte de esta capital.



A esos restaurantes se sumaron los del tradicional e histórico San Antonio, bajo reparos de vecinos que piden tranquilidad y evitar riesgos de covid-19. La secretaria de Salud del municipio pide prudencia con las normas y comportamientos por los contagios de covid-19.



En El Peñón, zona del oeste caleño, y en el cerro tutelar Cristo Rey, donde hay ventas de comida, deberán garantizar distanciamiento para que se sumen a la reapertura progresiva, no en un solo momento, sino gradual como reiteró Ospina.



Restaurantes de Granada, Juanambú y Centenario, en el norte de la ciudad, así como en Ciudad Jardín, en el sur y en el Bulevar del río Cali avanzan los procesos de protocolos, para unirse en la reapertura a partir de septiembre. También se abrirán los restaurantes de centros comerciales.



No se conoce cuándo se abriría el ecoparque del río Pance, donde balnearios esperan el aval del Ministerio de Salud.



El paso del covid-19 provocó 85.000 despidos y el cierre de 3.000 restaurantes en el Valle; en Cali, fueron 2.200 establecimientos gastronómicos. Del sector de la rumba en las noches se afectaron más de un centenar en Cali.

También hay alegría entre el personal de moteles en Cali, como lo dijo Humberto Villegas, empresario en dos de los más de 5.000 de estos establecimientos en la ciudad. Afirmó que estos cinco meses han sido un 'calvario' para unos 8.000 trabajadores de estos negocios. Su reapertura fue la semana pasada. En solo esos negocios hubo pérdidas de 100.000 millones de pesos y una afectación a 5.000 empleados.



"Cali es una ciudad del amor y ante el amor, nos rendimos", apuntó el alcalde Ospina.



La gobernadora del Valle dijo que en los moteles, sus dueños se esforzaron para pagar salarios en marzo y abril. Pero en adelante estuvieron en aprietos.



Los primeros tres moteles en abrir en el Valle del Cauca están en Yumbo, vecino de Cali. Llevan dos semanas funcionando.



La Terminal de Transportes de Cali también abrió actividades con rutas solo a Tuluá, Buenaventura, Buga, Ginebra, Candelaria, Dagua y Cali. Desde este lugar se despachan buses hacia destinos situados a más de 40 kilómetros.



También hubo luz verde para las salas de cine, donde no se puede superar el 50 por ciento de ocupación. Los gimnasios y tres autocines cumplieron dos semanas de reapertura.



