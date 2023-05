Las seis cocineras de uno de los restaurantes tradicionales más visitados en el barrio Alameda de Cali trataban de seguir preparando los sudados de piangua o jaiba, el pargo encocado, las cazuelas de mariscos y camarones, y el salmón a la plancha, mientras la llama del fogón estuviera encendida.

“Hasta que haya gas natural”, repetían desde las primeras horas de este martes 23 de mayo, incansables frente a uno de los hornos en este restaurante con sabor al Pacífico vallecaucano.



De ahí su nombre, Bello Mar del Pacífico que lleva abierto desde hace 14 años en este sector del corazón de la capital del departamento, donde los platos con sabor a mar, además de otros de cocina peruana, mexicana, pizzerías y hasta los llamados corrientazos o almuerzos ejecutivos –de entre $ 8.000 y $ 15.000-, incluyendo los que se venden en la plaza de mercado, convirtieron el barrio Alameda en una de las zonas gastronómicas predilectas por propios y turistas en la ciudad.



Oswaldo de la Cruz, uno de los dos administradores de este local, dijo que pese al anuncio de la restricción del servicio en Cali y en el Valle del Cauca desde las 5:00 p. m. .del pasado domingo, los fogones y los hornos del restaurante que solo funcionan con gas natural se mantenían encendidos.

Venta de comida en plena plaza de mercado en Alameda, en Cali. La galería fue epicentro de la grabación Cosechando Sabores de Discovery Channel, en 2021. Foto: Archivo. Darwn Ávila

Desde ese domingo, el llamado de alerta de la Transportadora de Gas Internacional (TGI) por temperaturas superiores a los 600 grados centígrados detectados en la tubería del gasoducto de Mariquita a Cali, cerca de cerro Bravo, se propagó desencadenando la preocupación en más de un centenar de restaurantes y negocios de comidas en Alameda, así como en otros barrios caracterizados por la buena gastronomía en Cali, como Granada, San Fernando, San Antonio, las avenidas Tercera Norte, Sexta Norte y Pasoancho, así como la calle 66 y Ciudad Jardín, en el norte, el sur, el suroccidente y en el oeste de esta capital.



Según la TGI, la crítica situación es “debido a una condición anormal que podría afectar la integridad de la tubería”, anomalía que no tiene relación con alguna actividad volcánica en cerro Bravo o en el volcán nevado del Ruiz, como lo señalaron en el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Taxistas, haciendo largas filas en la búsqueda del gas vehicular. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

Al tiempo, la empresa de servicio Gases de Occidente (GdO), con más 1’200.000 usuarios en más de 260 localidades en Valle, con Cali, y en el norte del Cauca, reportó: “La TGI ha informado que las obras para construir una tubería flexible como bypass al punto crítico que presenta altas temperaturas, demorará, aproximadamente, nueve días, con fecha de inicio de las obras, el 22 de mayo”.



Pero el avance de los mismos trabajos dependerá de las condiciones climáticas, de acuerdo con GdO, afirmando, en un comunicado, que estas poblaciones no contarán con gas natural durante ese lapso. “Esta suspensión impacta a usuarios de los mercados residencial, comercial, industrial y estaciones de gas vehicular”, informaron en la empresa.



Largas filas en Pereira para comprar cilindros de gas y estufas eléctricas. Foto: Archivo particular

“Es importante que los usuarios verifiquen que las válvulas del centro de medición, la red interna y los gasodomésticos (estufa, calentador y otros) queden completamente cerrados”, sostuvieron en la GdO.



Es así que la suspensión ha venido siendo paulatina desde el domingo hasta el martes, por lo que en locales como Bello Mar y en otros todavía había gas, pero con el temor de que no sería por mucho tiempo.



“Trabajaremos hasta que haya”, reiteró el administrador de Bello Mar del Pacífico.



Pero indicó que cuando la llama ya no se encienda por la falta del servicio no habrá otra opción que cerrar el negocio abierto desde 2009 y que después de pandemia y, sobre todo, tras los golpes por el paro nacional en Cali, en 2021, se ha venido recuperando.

Desde el domingo hasta la mañana de ayer había gas y por eso, el local abrió a las 8:00 de la mañana, pensando en laborar hasta las 5:00 de la tarde, como suele hacer todos los días.



De la Cruz explicó que el local labora con hornos de tipo industrial que no se adaptan a otro mecanismo ni a pipetas de gas propano. Además, anotó que estos hornos permiten cubrir la demanda diaria: de 200 a 300 platos.



“Si no hay gas tenemos que cerrar y las pérdidas de cada día serán de unos $ 5 millones”, decía el administrador un poco apesadumbrado, pues en el restaurante trabajan 18 personas. Diez de ellas son meseros más las seis personas de la cocina y los dos administradores.



En otros restaurantes y panaderías también había incertidumbre.

Imágenes de la emisión de gases e incandescencias en el Cerro Bravo. Foto: Gobernación de Caldas y SGC

Carolina García, auxiliar administrativa de Panadería La California SAS, que vende desayunos y almuerzos en tres sedes, una en el norte y dos en el barrio El Limonar y Champagnat, ambas en el sur, abrieron sus puertas. También cocinan con gas natural para preparar alrededor de 240 almuerzos y más de 100 desayunos diarios en los tres locales de este establecimiento que empezó como una panadería.



La auxiliar administrativa dijo que en estos tres establecimientos laboran 84 personas en total. “Hasta ayer en la mañana había gas y estábamos trabajando normal. Estamos pendientes del momento en que quiten todo el servicio para mirar qué hacemos”, añadió la auxiliar, quien expresó que una de las alternativas para no cerrar sería cocinar con fogón de leña o a punta de carbón.



Este negocio abre a las 6:00 de la mañana y cierra a las 11:00 p. m., todos los días.



En el restaurante de comidas típicas y de carnes La Barra también cocinan solo a punta de gas natural. El negocio abrió en 1998 y cuenta con dos sedes, una en el norte y otra en el sur, cerrando a diario a las 4:00 de tarde. Allí están evaluando qué hacer para no afectar ni el servicio a sus ya tradicionales comensales ni los empleos.

Filas en busca de gas vehicular en Cali Foto: Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

Sin embargo, la suspensión es un nuevo golpe para más de 15.000 establecimientos solo del sector gastronómico en el Valle del Cauca, de acuerdo con el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, (Acodrés), regional Pacífico y Amazonía, Brany Prado.



“De no poderse dar y de no tener un flujo constante en el servicio del gas natural, podríamos tener una afectación con cierres del más del 40 % de estos establecimientos, afectando como tal la generación de empleo en un año que ha sido muy complicado por la situación económica para este sector”, manifestó Prado.



El directivo recordó que la crisis por la pandemia provocó cierres en 3.880 establecimientos gastronómicos, de los cuales, 2.120 estaban en Cali.



Es por ello que en una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, este gremio le hace un urgente clamor para que este sector de la economía tenga un acompañamiento y medidas que permitan subsidios temporales por el uso de energía. Además, Acodrés pide un decreto para la utilización del gas propano de cilindro y otros medios de combustión alternativo, bajo cumplimiento de normas de seguridad.



“Hacemos nuevamente el llamado al Gobierno Nacional para que el decreto pueda salir cuando antes y para que, de esta misma manera y con acompañamiento podamos tener gas propano a precios considerables, mientras se logra solucionar el inconveniente con el gas natural”, expresó el directivo de Acodrés.



"Este 2023 no ha sido quizás el mejor año para ninguno de los que nacimos, vivimos o hacen empresa en Colombia, inclusive para usted que tiene la inmensa responsabilidad de gobernar al país", dirigiéndose a Petro. "Lastimosamente a nuestra nación, la ola invernal y los efectos inflacionarios del país, han hecho que alimentarse no sea tan económico y abundante como en épocas anteriores, sobre todo en esta zona del país", dijo Prado.



Reseñó que "durante muchos años y en repetidas ocasiones hemos escuchado de grandes expertos y organizaciones especializadas sobre la potencialidad que tiene el suroccidente colombiano para aportar al desarrollo económico de Colombia, por su riqueza agrícola, pesquera, gastronómica y turística".



Prado explicó: “El objetivo principal de esta carta es solicitarle a que de manera conjunta entre usted como Gobierno nacional y nosotros como gremio empresarial gastronómico que cobija a más del 78 % MyPimes y emprendedores familiares, podamos encontrar soluciones que ayuden a potencializar e impulsar una industria que a pesar de la pandemia, las olas invernales y los diferentes fenómenos sociales y climáticos seguimos resilientes”.



A nombre del sector gastronómico (restaurantes, panaderías, cafeterías y pastelerías), Prado dijo que “no pueden operar con normalidad, generando hasta el momento incertidumbre por no tener claridad en los tiempos de restablecimiento de este servicio".



Afirmó que hay “establecimientos que han optado por comprar gas propano para mantener a media marcha su operación. El costo de un cilindro de 40 libras en promedio es de $ 85.000, pero debido a la emergencia puede estar en los 229.500, generando un incremento en el precio de hasta el 170 %, sumando un sobrecosto más".



En el Comité Intergremial y Empresarial del Valle (CIEV) y en la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) indicaron que es necesario que el Gobierno dé soluciones efectivas por las afectaciones en la economía.

Ronda la incertidumbre entre la ciudadanía de Cali. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

El director ejecutivo del CIEV, Edwin Maldonado, dijo: "Manifestamos nuestra profunda preocupación, entendemos que es una norma preventiva pero genera un impacto significativo que se suma a otros factores, como los daños en la infraestructura".



El directivo se refirió a los daños en la carretera Panamericana, en enero pasado, y a la caída del puente El Alambrado, entre Valle y Armenia, que dejaron impactos para el traslado de mercancías al interior y al suroccidente del país.



"Esto puede incidir en que muchos negocios no sean viables", anotó el director Maldonado. Estima que podrían afectarse el 50 por ciento de negocios, sobre todo, los más pequeños.



Se estima que las pérdidas podrían llegar a los $ 5.000 millones, solo en esta semana, si no hay una salida a la vista.

Motociclistas también se suman a la zozobra en Cali. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO



Mientras tanto, en hogares como el de Jairo Figueroa todo funciona con gas natural. Este ciudadano estuvo recorriendo estaciones de servicio con gas natural en Cali, donde las filas de taxis y de otros vehículos tardan dos o más de tres horas. En la alcaldía de la ciudad calculan que de más de 16.000 taxis que circulan en las calles caleñas, alrededor de 10.000 lo hacen con gas. En Cali hay más de 50 estaciones de gas vehicular y solo una en el nororiente tenía el servicio.



“Nos dijeron que no pueden vender gas, porque se afectaría el servicio domiciliario”, dijo Figueroa, quien es conductor de un vehículo especial de servicio de pasajeros que, por fortuna, trabaja con ACPM. "O si no estaríamos varados”.

Empleados de más 50 estaciones de gas vehicular en Cali han estado más ocupados en estos dos últimos días. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

Figueroa agregó: “En mi casa vivimos cinco personas. Cuando se agote el gas tocará cocinar con una estufa eléctrica de dos boquillas que tenemos”. Esta es la tercera vez que nos suspenden el servicio, pero las anteriores eran por mantenimiento, no por una emergencia que parece que va a durar bastante”, dijo Figueroa desde su casa, en el barrio Salomia, en el nororiente de Cali.

Las medidas, según la alcaldía de Cali por falta de gas natural



El secretario de seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet, lamentó la situación y dijo que se podrá utilizar gas propano, a través de pipas, siempre y cuando se cumplan con las normas de seguridad humana establecidas.



“La restricción en el suministro de gas natural fue impuesta por la empresa transportadora internacional, debido a un aparente recalentamiento que podría afectar la integridad de las tuberías”, informó.

Secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet. Foto: Alcaldía de Cali, Secretaría de Seguridad y @jimmydranguet

“Queremos aclararles a todos los establecimientos de comercio, especialmente, a aquellos del sector gastronómico y del sector industrial que podrán continuar con la prestación del servicio, utilizando estos mecanismos, pero bajo el cumplimiento estricto de las normas de seguridad humana”, aseguró el asesor Manuel Tróchez, de la secretaría de Seguridad caleña.



Ambos funcionarios coincidieron en afirmar que los establecimientos deben contar con al menos un extintor en el lugar donde se encuentre la pipa de gas.



El personal encargado de las cocinas o la logística debe tener certificación vigente de capacitación en el manejo de extintores portátiles.



Se permite tener conectado como máximo un cilindro de 40 libras y uno de 10 de repuesto.



Los cilindros no pueden estar ubicados en el mismo lugar donde se produce la llama (área de preparación de alimentos).



Sin embargo, en restaurantes como Bello Mar no pueden usar el gas propano por más que lo deseen porque los hornos no lo permiten. Ruegan que el arreglo de la tubería de Mariquita a Cali sea pronto para evitar el cierre y que puedan superar la emergencia para seguir con la sazón del Pacífico, a punta de gas natural.

