Sin contratiempos y con tranquilidad se realiza la jornada del día sin IVA en la ciudad. Así lo reportó de manera inicial el secretario de Seguridad y Justicia (e) Jimmy Dranguet al recorrer algunos de los principales centros de comercio.



“El día está tranquilo, muchos de los comercios arrancaron a las 6 de la mañana y sin contratiempos. Tenemos nuestra Policía Nacional recorriendo los centros comerciales sin ninguna novedad de orden público”, dice Dranguet.



El funcionario destaca que hasta ahora los caleños están “comprando juiciosos, haciendo sus filas respetando los protocolos de seguridad vigentes, y ya hemos designado un equipo de protección al consumidor que estará en las principales tiendas y centros de consumos de los caleños para que no sean asaltados en su buena fe y no se les vulneren sus derechos a una información veraz y que no haya publicidad engañosa”.



Es por eso que recomienda “tener paciencia, esperar con tranquilidad, que preferiblemente compren en internet y que lleguen con un listado de productos que van a comprar y eviten las aglomeraciones”.



Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico de Cali, Liliana Sierra, invita a la ciudadanía a participar en esta jornada con descuentos que en su primera jornada de este año, según la DIAN dejaron ventas de $349 mil millones. De esta cifra, el 68 por ciento de los compradores adquirieron tecnología, mientras que el 33% lo destinaron para ropa, calzado, y el 4% en elementos deportivos.



