Se llevó a cabo el segundo y último debate a uno de los proyectos de Acuerdos más esperados en Cali: el 180 como el salvamento del sistema de transporte del Masivo Integrado de Occidente (MIO), de Cali.

La Alcaldía buscaba que el Concejo de Cali aprobara, en segundo debate, el proyecto de Acuerdo para liberar $ 1,3 billones de la sobretasa a la gasolina, con miras a salvar el MIO.



Pero hubo dudas de los cabildantes por las demandas de los operadores que podrían generar efectos en estos recursos.



No obstante, el proyecto pasó el segundo debate con 14 votos positivos y cinco negativos.

La concejala Ana Erazo dijo: "Hemos venido siguiéndole el camino al sistema del MIO y Metrocali".



Recalcó la crisis de movilidad en Cali, con posturas críticas que se han registrado a lo largo de 20 años.



Explicó que su voto fue negativo y fue más allá de posturas ideológicas.



Sostuvo que quiere recuperar un proyecto de ciudad que solo ha sido de negocios y de la élite.

"Debe ser pensado en la ciudadanía y no en los grandes negocios", reiteró Erazo.



Insistió en que se debe estructurar el MIO y agregó que es técnicamente insostenible porque no cuenta con los estudios correspondientes para ello.



"No hay una solución a la operación, sino que parece más una inyección de capital puntual, en lugar de existir una salida a la movilidad de la ciudadanía", manifestó Erazo.



Rechazó el Fondo de Estabilización y Subsidio a la Demanda (Fesde), creado en 2018 como salvamento, "un fondo complaciente de los privados".



También rechazó: "Esta crisis que la pagamos los caleños y no los operadores que han sido ineficientes en el sistema".



Erazo dijo que si habrá inyección de recursos sería temporal y que empréstitos harían más insalvable el sistema.



Cuestionó la administración del alcalde Jorge Iván Ospina que dejará más proyectos y obras inconclusas, como el gobierno pasado.



Erazo opinó que "si Metrocali no da soluciones estructurales, los operadores serán un barril sin fondo".



El concejal Roberto Ortiz, quien fue candidato a la alcaldía de Cali en las elecciones de hace cuatro años, hizo una constancia sobre su voto negativo al proyecto 180.



"El proyecto nació de espalda a las necesidades de los caleños", dijo Ortiz.



Señaló que no ha sido pensado en los ciudadanos de a pie y lejos de sus zonas de vivienda.



Expresó que en el oriente de Cali están los pasajeros desconocidos por el mismo sistema del MIO.



Recordó que durante el gobierno de Ricardo Cobo se concesionaron parquímetros, sin haber sido la mejor opción.



Ortiz coincidió con Erazo en que la salida "no puede ser un negocio para favorecer a algunos amigos", en lugar de invertir en la malla vial.



"No hay peor operador de buses que el Estado", aseguró Ortiz.



Señaló que los buses padrones del MIO deben seguir operando y abrir las rutas en los barrios. "Volvamos a llenar de microbuses con un servicio eficiente que alimenten las troncales", anotó Ortiz.



"En 2018 se hizo un plan de salvamento y estamos en las mismas", dijo Ortiz.



El concejal Terry Hurtado también dio su voto negativo por los vacíos sobre el salvamento del MIO y la movilidad de Cali.



"El transporte público está agonizando", dijo el concejal Carlos Andrés Arias. Dijo que los gobiernos de turno han buscado utilizar las herramientas que tenían a la mano.



Arias propuso la renegociación con los operadores del sistema.



“La decisión del Concejo en torno al proyecto de Acuerdo 180 con el que se adoptan herramientas financieras para el MIO es fundamental para mantener la operación de los buses articulados", dijo Arias.



"Sin embargo, urge que tanto el gobierno distrital como los actuales concesionarios pongan sobre la mesa los escenarios que lleven a la reestructuración de los contratos y generar nuevas condiciones que favorezcan a los usuarios del sistema de transporte masivo”, expresó Arias.



El concejal Fabio Arroyave votó positivo al igual que Harvy Mosquera y Fernando Tamayo.



Para el concejal Juan Martín Bravo, van cinco años de ley 550 sin soluciones. “Yo celebro el acuerdo, pero me preocupa cómo será la garantía para pago de Metrocali con otros operadores y que esto permita la mejora del servicio de transporte a los usuarios”, manifestó Bravo.



Entre tanto, el fantasma de la liquidación de Metrocali quedó frenado. Ese ambiente de esperanza lo transmite el presidente de Metrocali, Óscar Javier Ortiz, luego de confirmar que después de cuatro meses de mesas de trabajo con trasnochos, finalmente hubo consenso con el operador GIT Masivo y el promotor de la ley de insolvencia económica 550, Luis Fernando Roca.



Hace cinco años, GIT demandó al distrito por 165.000 millones de pesos y hoy el pasivo está en 250.000 millones, caso que llegó a un tribunal de arbitramento.



“Adelantamos diferentes mesas técnicas hasta la noche durante los últimos cuatro meses, finalmente, se firma el acuerdo que nos permite establecer unas estrategias para garantizar una sostenibilidad”, dijo el presidente de Metrocali, Óscar Ortiz.



En el acuerdo figura, según el presidente de Metrocali, “el pago de acreencias laborales de primera clase y un abono de 10.000 millones de pesos a la quinta clase. Serán descontados de la firma final o del valor final”.



Sostuvo que dentro de ese compromiso habrá tres reformas al acuerdo, una en mayo, otra en junio y en noviembre se hará la firma final de cómo quedará el acuerdo. Se plantean plazos de 20 años y con 3 años de gracia.



“Se estructuró un acuerdo que busca la sostenibilidad del sistema y que permitirá elaborar un plan de pagos definitivo”, expresó, anotando que “se tiene el voto positivo de este y otros acreedores”.



“Se pretende pagar este año, de una alguna manera el laudo que GIT Masivo ganó”, dijo el funcionario.



El gerente de GTI Masivo, Gonzalo Cucalón, anotó que el acuerdo permite que el sistema siga funcionando y mejore. Sostuvo que habrá acompañamiento a Metrocali para tomar las mejores decisiones para la ciudad y los usuarios del servicio de transporte público.



El alcalde Jorge Iván Ospina planteó la importancia de un modelo intermodal para el transporte público de pasajeros en Cali y un plan estratégico para la inversión de recursos a trasladar al MIO.



Es que el MIO permanece en una sin salida desde hace ya casi 14 años, es una crisis por la cual, en la Alcaldía, Metrocali, concejales, gremios, académicos, veedores y ciudadanos han venido dando vueltas a diversas propuestas y acciones para sacarlo de su laberinto.



El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, le dijo al alcalde Ospina: "El paso es arrancar con un pacto de todos los involucrados, incluyendo los operadores del masivo, donde cada uno resolvamos el tema, donde cada uno ponga de su parte".



"Hay una estructuración de lo que debe hacerse", agregó, manifestando que la Nación va a dar un 'espaldarazo' para que haya MIO por más tiempo, pero no aclaró si habrá recursos.



Reyes anotó que hay que vencer la informalidad, hacer eficiente el sistema y aliviar las deudas. "Cada operador tiene su percepción y el MIO, la suya (...) busquemos puntos de conciliación, qué es lo que los operadores reclaman, qué es lo que el MIO podría llegar a reconocer. Lleguemos a un acuerdo", afirmó el ministro Reyes.



El alto funcionario sostuvo, al igual que el Alcalde, la necesidad de frenar la informalidad para robustecer el MIO, en especial, en zonas del oriente, suroriente, centro y sur de la ciudad, donde los 'piratas' hacen su agosto, algunos con carros en mal estado y otros que los tienen en óptimas condiciones con plataformas digitales que no están reguladas y redes sociales. Resaltó también la necesidad del tren de cercanías que con el MIO es la apuesta del gobierno de Gustavo Petro.



El MIO no llega a los 550.000 o los 600.000 usuarios diarios para que pueda alcanzar su punto de equilibrio. En 2019 llegó a transportar a 450.000 diarios, luego a 438.000. Desde la pandemia y el paro, el sistema sigue de capa caída. No se superan los 300.000 usuarios diarios.



En el panorama del MIO existen 931 buses contractuales, de los cuales, 853 tienen certificados de de funcionamiento con cuatro concesionarios: Blanco y Negro, GIT Masivo, ETM S. A. y Unimetro, que está bajo orden de liquidación por la Superintendencia de Sociedades, desde diciembre de 2022. De este número de automotores, según Metrocali, se programan más de 650 para un Plan de Servicios de Operación (PSO). En la entidad aseguraron que los cuatro concesionarios no han venido colocando toda la flota en todos estos años de operación.



La directora ejecutiva de ProPacífico, María Isabel Ulloa, ha opinado: “Es clave dar mayor claridad sobre la distribución de los 1,3 billones de pesos que se planean recaudar a partir de la sobretasa a la gasolina entre las diferentes estrategias para la sostenibilidad del MIO”. Piensa que, en primer lugar, es necesario precisar el impacto de la compra de flota en el descargue de la tarifa en diferentes horizontes de tiempo. “Se mencionó sobre una reducción del 45 por ciento en la tarifa por kilómetro”.



Pidió claridad sobre los montos anuales del subsidio a la demanda del fondo de salvamento Fesde, desde 2018.



Para la directora Ulloa, también es necesario contar con una estimación sobre los recursos requeridos para conciliar con operadores.



