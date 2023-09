En la tarde del lunes 25 de septiembre, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral de decidió revocar la candidatura de la gobernación del Valle del Cauca, de Tulio Gómez,



El empresario reaccionó y aseguró que se trata de un ataque por parte de la "campaña rival".



Agregó que no ha sido notificado y que por el momento, su candidatura se mantendrá. Además apelará el fallo.



De esta manera lo anunció en una rueda de prensa en el sur de Cali, en la que estuvo acompañado por su equipo jurídico.



(En contexto: Revocaron la candidatura de Tulio Gómez a Gobernación; él responde en redes)

“Obviamente viene de la campaña de rival, que ve amenazada su permanencia, porque soy el más opcionado para pelear a la Gobernación. Que me dejen participar en la contienda, que me venzan en las urnas”, expresó el expresidente del América de Cali.

Aseguró que por el momento no ha sido notificado y que no es contratista del Estado, solo lo que ha visto en prensa.



“Desde la misma noche de viernes se anda robando por ahí. Vamos a cortar todas las instancias para contestar. No soy contratista de Estado, vamos a apelar esta decisión, porque Tulio Gómez, no tiene contratos con el Estado. Que me venzan en las urnas”, reiteró el empresario.



Y adicionó: “Que me dejen participar en la contienda para que el pueblo decida si continúa con este gobierno que hay actual o quiere que Tulio Gómez llegue a la Gobernación”.



Entre tanto, el abogado y contador, Edgar Balaguera, explicó las acciones que adelantarán ante el fallo.



“Vamos a tener dos días en los cuales vamos a sustentar el respectivo recurso e inmediatamente va a entrar a decisión para el Consejo Nacional Electoral. Lo que anticipamos claramente es que el CNE va a confirmar lo que ya dijo ahorita, y ahí es el escenario en el cual vamos a tener que acudir a un juez de tutela Constitucional para que salvaguarde y garantice la imparcialidad en esta situación, y sobre todo que aplique y decida en derecho. Seguramente será antes de las elecciones”, detalló el abogado.



CALI