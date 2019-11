La guardia indígena del Cauca, bajo la mira de violentos

La guardia indígena en Cauca ha frustrado secuestros y ha rescatado a rehenes, sobre todo, en los últimos años. También suelen decomisar motos a grupos ilegales, muchas de las cuales, han sido robadas. Por su consigna de la defensa de sus territorios, la guardia indígena se ha convertido en el blanco de los violentos en este departamento, porque también rechazan los cultivos ilícitos en la zona y la región es una de las más disputadas por bandas criminales al servicio del narcotráfico, entre ellos, grupos disidentes de las Farc y paramilitares.

El año pasado, la guardia rescató al comerciante Floriberto Díaz. "Nuevamente, los grupos armados buscan la manera de perjudicar la armonía de nuestro territorio por medio de sus diferentes acciones militares y de secuestro (...) grupos armados retuvieron al comerciante Floriberto Díaz, de 44 años, en la estación de gasolina de Miranda (Cauca), con salida a Corinto. Después de ser retenido fue trasladado al parte altas de las montañas de miranda Cauca. Inmediatamente es alertada la guardia indígena de esta situación, la cual procede y activa los diferentes puntos de control para evitar esta clase de hechos que ponen en riesgo a la vida de las personas", explican en la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca (Acin).



"Después de fuertes hostigamientos que se presentaron durante la mañana por presencia de la fuerza pública por la visita del presidente de Colombia Iván Duque, la guardia indígena logró rescatar al comerciante, quien es trasladado inmediatamente al casco urbano de Miranda (Casa de la Cultura) y entregado a los diferentes organismos de derechos humano. Luego fue entregado al grupo de investigación Gaula y Fiscalía", siguen explicando en Acin.



En mayo de este año, la guardia también rescató al comerciante Jairo Onofre Jurado, de 50 años.



De hecho, cuando hay alguna anomalía, las alertas se activan entre los kiwe thegnas o cuidadores del territorio, como también se les reconoce a los miembros de la guardia indígena.



La guardia indígena se constituye a inicios del siglo XXI e insurge como un organismo ancestral propio e instrumento de resistencia, unidad y autonomía y tiene como objetivo seguir el camino de vigilancia, control, alarma, protección y defensa del territorio.



El integrante de la Comisión Política del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), Giovanny Yule, explica que la principal función de la guardia indígena es neutralizar cualquier acción que cause desarmonía en el territorio.



“Es el ejercicio colectivo de la comunidad, donde todos tenemos que movernos a la hora en que haya una alarma frente a cualquier situación o cualquier evidencia de vulneración que vaya a haber en nuestro territorio o comunidad”, dice.



Añade que la guardia indígena se basa en la Ley de Origen, el ejercicio del Derecho Propio y la Constitución Nacional, artículos 7, 246 y 330.



Entre sus labores humanitarias están la búsqueda de desaparecidos, el apoyo permanente a los cabildos, el traslado de heridos y primeros auxilios, entre otras.



“La guardia indígena tiene la función de ayudar en asuntos operativos logísticos en lo que tiene que ver en los temas de salvaguardar la comunidad, de la protección de los sitios sagrados, de la liberación de personas detenidas, garantizar la seguridad en las mingas, las movilizaciones, la guardia coordina, orienta sobre asuntos que tienen que ver con derechos humanos, coordina el asunto de la disciplina, que no haya desorden, o alguna situación que vaya a transgredir a la comunidad, se encarga de la protección de los sitios sagrados y de la liberación de personas detenidas”, agrega.



Los guardias no reciben remuneración alguna, es un esfuerzo voluntario y consciente en defensa de su cosmovisión y de la pluriculturalidad y no hacen uso de armas, solo se bastan de sus 'chontas' o bastones de mando para ejercer funciones de control.



"La facultad de control territorial que ejercen nuestras autoridades a través de la guardia indígena se deriva exclusivamente de la Ley Natural, el derecho propio y el derecho mayor de los pueblos indígenas, así como de los mandatos comunitarios y de las autoridades ancestrales que han orientado a los kiwe thegnas para el cuidado y protección de los territorios", manifiestan en la Acin.



Sobre las motos, la Acin informa: "A pesar de las múltiples dificultades que se han presentado por medio de señalamientos, amenazas y hasta muertes continuamos en el ejercicio de limpieza de nuestro territorio. Los diferentes cabildos agrupados en la Acin damos conocer a la opinión pública a nivel regional y nacional que, por medio de los controles territoriales realizados por la guardia indígena y obedeciendo los mandatos de las asambleas, se ha decomisado un sinnúmero de motocicletas que no portaban documento o que había sido hurtadas".



“La guardia indígena no es un actor armado, es un actor de paz que avanza sobre la posibilidad de que solamente la fuerza organizativa, espiritual, cultural del pueblo, sea la que nos permita a nosotros actuar y salvaguardar a nuestra comunidad y a la sociedad. La guardia indígena no tiene por que se ningún apéndice ni hacer un ejercicio de coordinación con la fuerza pública, porque estos son actores armados y si eso llega a suceder se pierde nuestra esencia fundamental de ser”, expresa.



Según el líder, la figura nace desde las escuelas, desde los hogares, desde las instituciones educativas, donde a los niños se les enseña la importancia de los símbolos nativos, de las tradiciones y no se concibe como una estructura policial, sino como un mecanismo humanitario y de resistencia civil que protege y difunde su cultura ancestral y ejerce el derecho propio. El número de guardas es indeterminado.



“En un resguardo indígena cada vereda en asamblea saca sus guardias que son los que operativizan en la mesa el ejercicio colectivo de la comunidad, ellos se encargan de orientar, porque los que deben enfrentar o confrontar cualquier actor si nos quiere hacer daño o causar desarmonía es la comunidad colectivamente, por eso hemos dicho que guardia somos todos, las mujeres, ancianos, adultos, los niños, aunque estos son más que todo para mostrar la simbología”.



La guardia indígena posee un eficaz sistema de comunicación entre los diferentes cabildos y eso hace posible advertir, de manera oportuna, riesgos, asesinatos o situaciones.



“Tenemos un pacto de control territorial en el norte del Cauca y sobre ese pacto es que actúan la comunidad, las autoridades y la guardia indígena”, finaliza el dirigente.



