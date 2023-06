El Bulevar de Oriente es una obra en marcha que incluye la intervención de 47.961 metros cuadrados, que corresponden a 1,1 kilómetros, a un valor de 27.808.522.413 de pesos.



El área tendrá jardines urbanos, zona de mascotas, cancha de fútbol, espacios multipropósito, teatrino, máquinas para hacer ejercicios, huertas y demás elementos que permiten concebir este lugar como un sitio para el arte, la cultura, el deporte y la familia.



Hasta allá fueron trasladadas dos ceibas jóvenes que requerían mejor espacio y son presentadas como nuevos pulmones de ese recorrido en la comuna 14, al oriente de Santiago de Cali, entre la transversal 103 con calle 96 y calle 73 con transversal 73, barrios Alfonso Bonilla Aragón y Marroquín 2.

El sábado 17 de junio, los vecinos de la comuna 14 vieron venir una avanzada con carros, grúas, retroexcavadoras, palas y otras herramientas hasta el sitio donde se está abriendo uno de los 5 Parques para la Vida del proyecto Bulevar de Oriente.



La historia había empezados con dos ceibas jóvenes en condiciones complejas en otros sitios de la ciudad. Fueron bautizadas como Linda y Leticia.



Uno de esos árboles estaba en un canal de aguas lluvias y el otro en un andén. Expertos del Departamento Administrativo de Gestión Ambiental (Dagma) señalaron que estaban en condiciones poco convenientes para su supervivencia.



Traslado de ceiba a Bulevar de Oriente en Cali Foto: Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma)

Las ceibas son especies de gran magnitud y tienen relación con los ancestros indígenas, ‘un árbol divino’, considerado así mismo el árbol de la vida.



Linda y Leticia fueron puestas en su nuevo hogar y para su plantación se abrieron unos huecos con más de 2 metros de profundidad y ya estando dentro de estos, les aplicaron hidrogel para liberar el agua junto con nutrientes de forma sostenida, manteniendo así mismo el suelo húmedo.



Linda había sido sembrada por la comunidad en un espacio que ya le quedaba pequeño y que amenazaba su integridad, pues su entorno se había convertido en un botadero de basura que comenzó a lastimarla.



La ingeniera agrónoma paisajista Ana España no abandonó un segundo a Linda. Ella desde un inicio estuvo al frente de todo el proceso, que no termina con su traslado y que por el contrario se extiende varios meses más:



“Estaremos entre 4 y 6 meses más, haciéndole seguimiento a ambas ceibas, le haremos un control fito sanitario para asegurar que las plagas no entren, que posibles enfermedades se controlen y que haya buena producción de follaje porque se les va a adicionar fertilizantes. Estaremos haciéndoles seguimiento en terreno, cada ocho días”, comentó la profesional.

En 10 días de preparación se dispuso enmallamiento de sus raíces, tratamiento y señalamiento en su tronco y la poda de parte de su follaje, ya que por su peso y altura podría resultar maltratada en el camino.

Traslado de ceiba hasta el futuro Bulevar de Oriente en Cali. Foto: Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma)

Tres horas duró su traslado en vehículos tipo grúa y cama baja.



Leticia, que es una ceiba más pequeña, llegó a esa familia de otros 500 ejemplares arbóreos en este espacio concebido para el disfrute, la cultura y el deporte de los caleños.

"Este un acto simólico para que la comunidad cuide la Naturaleza", dijo el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Foto: Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma)

“Estamos adelantando una mejor cobertura de árboles en la Comuna 14 del distrito de Aguablanca. En este caso lo estamos haciendo con árboles notables, longevos e imponentes. Esto es un acto simbólico para que la comunidad la cuide y para que esté espacio que ha sido tan árido, tenga una cara más amable”, comentó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.



Aldemar Rodallega, vecino del sector, no le perdió movimiento al traslado de Linda, colaboró incluso con el esparcimiento de tierra nueva entre sus raíces.



Para Francy Restrepo, directora del Dagma, es un hito histórico para Cali a través del cual se fortalece un territorio que adolece de especies arbóreas:



“Traer ceibas al Bulevar es traer vida, ellos nos van a brindar todos los servicios eco sistémicos posibles; nos van a dar sombra, temperatura de confort; serán además el hogar de pájaros y polinizadores tan necesarios para el medio ambiente. ¡Vamos a hacer de ellos, parte de nuestra cultura!", dijo.



Profesionales del Dagma seguirán atentos para que las ceibas estén firmes y sean la sombra y el aire que no tienen precios.

