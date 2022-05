Fue a los 19 años que la gobernadora Clara Luz Roldán se enteró de una de las más grandes bendiciones en su vida. Iba a ser mamá por primera vez.

Esperaba a Claudia Bibiana y lo supo cuando había llegado a Cali a forjar una vida, como madre de ella y luego, de Jairo Prado Roldán, su hijo menor. Él es un abogado y Claudia Bibiana Posada Roldán es la actual gestora social de Valle.



La mandataria, para quien el Valle es otro ‘gran hijo’, dice que lo mejor en su vida es ser madre: “Es lo más hermoso que me ha pasado, es la oportunidad que se tiene como mujer de engendrar, de dar vida, pero además de ir guiando a esas personitas e irlas llevando por el camino correcto, infundiéndoles el amor por el trabajo comunitario”.



Afirma que en su caso no recuerda su vida sin tener a sus hijos a su lado.



“Para las mujeres, sobre todo, a quienes nos toca trabajar, estudiar y ser madres, a veces es más difícil, porque el tiempo que dedicamos a nuestros hijos tiene que ser muy bien distribuido. Desde que me conozco haciendo política y trabajando por las comunidades cargaba con mis hijos. Ellos me han acompañado a todos los barrios, a todos los sectores, a todos los trabajos que hemos hecho”.



También cuenta: “Cuando estaba en la universidad haciendo mi carrera nocturna no tenía sino a la niña. Yo me llevaba a Claudia a la universidad porque no tenía con quién dejarla”.



La gobernadora dice, además: “A nosotros como madres debe sobresalir la calidad del tiempo que les dediquemos a nuestro hijos y todo el ejemplo que les dés, el ser buenos seres humanos, de ser respetuosos con los demás, de espiritualmente enseñarles a amar a Dios”.



Y reitera esta aseveración: “Para mí, lo mejor que me ha sucedido en la vida es ser madre”.



“Mis hijos han sido todo mi apoyo y, sobre todo, en esta época como gobernante, han estado a mi lado en momentos no solo por las situaciones difíciles del departamento, sino por mi salud cuando he necesitado esa palabra de aliento y esa demostración de amor”, dice la gobernadora.



Anota: “Ser mamá gobernadora es hermoso.Las mujeres desde el hogar somos las administradoras en los hogares".



A su vez dice : "Tenemos que saber los recursos y que tenemos que estirar la plata. Sabemos distribuir esos recursos. Así lo hacemos nosotros cuando somos funcionarias y cuando nos toca administrar, en mi caso, en la Gobernación".



Pero no ha sido una tarea fácil con situaciones como los contagios o la crisis por el paro nacional del año pasado.



"Con todo el amor del mundo y en esta pandemia, se trabajó pensando en las personas que debíamos proteger, pensando en el menor número de vidas por perder. Luego con el estallido social, proteger a los jóvenes, buscar como se hace en la casa, buscar diálogo y concertación. Luego como mamá del Valle debíamos que reactivarnos económicamente, ahora tenemos que recuperarnos, recuperar el empleo con ‘Valle Inn’, ‘Valle agro’".



