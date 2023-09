Una pareja de bailarines de salsa en cuyas vestimentas se reflejan algunas de las culturas que convergen en la ciudad, hace parte de la propuesta del diseñador gráfico Juan Felipe Valencia González, que fue escogida como el afiche oficial de la 66 Feria de Cali.



Creativo, de carácter emprendedor, el ganador de la convocatoria cuenta que para darle vida a esa propuesta gráfica empleó elementos característicos de Cali, como “el baile, la música, los espacios, la gente, los movimientos y el sentimiento de alegría, euforia y la pasión que se respira en cada rincón de esta ciudad que me acogió como suyo”.

Juan Felipe Valencia, más conocido como ´Falen´, hoy es testigo de que la Feria de Cali es una vitrina al mundo. 💙❤️💚



Conoce más sobre el ganador del afiche oficial de Feria aquí: https://t.co/Qjc0EYLZ3s#FeriaDeCali2023 💙❤️💚 pic.twitter.com/lPkBw0CSTy — Feria de Cali (@feriadecaliof) September 14, 2023

Juan Felipe, de 34 años y conocido en el mundo artístico como ‘Falen’, destacó que en la propuesta del afiche se inspiró en temas como las expresiones artísticas y el baile en Cali.



“Los caleños tienen la capacidad de hacer propios los ritmos y convertirlos en magia y la salsa es su especialidad; pero también, Cali es conocida por la calidez de su gente, por esa alegría y espontaneidad para relacionarse con los demás y su diversidad de ritmos”, agregó.



Para el artista, este triunfo en la convocatoria le permite “impulsar mi carrera a nivel mundial, porque los interesados van a tener una referencia de los que es mi trabajo y cómo puedo afrontar este tipo de retos. Me siento muy contento porque siempre me ha apasionado trabajar en pro de la cultura y el arte”.

¿Feria de Cali en veremos?

A falta de un pocos meses de que empiece la edición 66 de la Feria de Cali, aún hay un ambiente de incertidumbre sobre su realización.



De manera reciente, gremios de artistas y bailarines de salsa, que integran los diferentes eventos del certamen programado entre el 25 y 30 de diciembre, manifestaron que no van a participar en el certamen ferial, debido a la falta de pagos de la edición pasada, incluso, de la del 2021.



El pasado 14 de agosto, a través de un comunicado, algunas de las organizaciones salseras más importantes de la ciudad exigían el pago inmediato del dinero adeudado y que se estableciera una mesa de negociaciones para restructurar el pago a los artistas. De lo contrario anunciaron que no estarían en el Salsódromo.



Ante esta petición, Corfecali expresó que en el momento no podían pagar porque no contaban con los recursos.



Entre tanto, desde la Secretaría de Cultura de Cali, aseguran que ya están al día con lo que debían desde esta dependencia distrital, y responsabilizó a Corfecali por el inconveniente.

Formalmente hemos invitado a que nuestra muy importante y espectacular @shakira , adelante el concierto principal de la Feria de Cali

Invitamos a los empresarios a que lo hagan posible . Nosotros concurriremos con todo lo que este a nuestro alcance #Sepuede pic.twitter.com/D5ohDxxPoL — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) September 14, 2023

A principios de septiembre, el gerente de Corfecali, Argemiro Cortés, había expresado a través de un audio la pérdida de $3.500 millones de la Feria Virtual del 2020 y que la Alcaldía de Cali tenía una deuda con la corporación, de $4.000 millones de la Feria 2021.



Esta situación originó la sanción en primera instancia del exsecretario de Cultura José Darwin Lenis, por presuntas irregularidades en la Feria Virtual.



Por su parte, Lenis, actual secretario de Educación, aseguró que apelará la decisión.

“Este fallo no está en firme, como servidor público y como hombre educador de más de 30 años de servicio educativo voy a apelar porque nunca he actuado en malversación de los recursos o en la mala utilización de los mismos”, aseguró Lenis.



Ante este panorama, siguen los preparativos para la edición 2023 de la Feria de Cali, incluso, de manera reciente, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció que le hizo la solicitud formal a Shakira para que fuera la artista principal del Súper Concierto de Feria.

CALI