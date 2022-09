La compra de vivienda sigue siendo uno de los principales objetivos de los hogares de Cali y del Valle.

Entre enero y agosto de 2022, 165.411 hogares han comprado vivienda nueva en Colombia, lo que significa que cada 2 minutos una familia ha podido adquirir su vivienda propia.



En el Valle del Cauca, la cifra asciende a las 23.075 unidades, representando en promedio una venta cada 25 minutos.



Este fin de semana, en el Centro Comercial Jardín Plaza, Camacol Valle congregará en un solo lugar, la 'Ruta de la vivienda', en la feria 'Quierovivienda', en la que participarán delegados de constructoras y entidades financieras, que presentarán más de 100 proyectos de vivienda nueva, alternativas de financiamiento y brindarán asesoría especializada.



Se realizará del 23 al 25 de septiembre para conocer ofertas de casas y apartamentos en Cali, Jamundí, Candelaria, Palmira, Florida y Yumbo, que van desde los $ 100 millones hasta los $1.450 millones.



Los interesados también recibirán asesoría especializada sobre el proceso de compra de vivienda, así como acceder a bonos de descuento por reservar durante la feria e informarse sobre las distintas alternativas de financiamiento.



De manera virtual, también habrá información sobre los proyectos y, al tiempo, solicitar asesoría, a través de www.quierovivienda.com.



Según Camacol, actualmente, el Valle del Cauca registra una oferta variada de vivienda tanto en Cali como en sus municipios vecinos, dirigida a los diferentes segmentos del mercado.



Son en total 16.664 unidades disponibles en el departamento. En el caso de Cali, se ofertan 9.015 viviendas, de las cuales, el 77 % se concentra en la zona sur, el 99,7% son apartamentos y el 67,4 % son de interés social.



Por su parte, Candelaria, Jamundí, Palmira y Yumbo, cuentan con 7.649 unidades de las cuales el 55 % son apartamentos y el 81,4 % son viviendas de interés social (VIS).



Acceso a facilidades de financiamiento. De acuerdo con cifras del DANE, durante los últimos doce meses a junio de 2022, las entidades de crédito, financiaron a nivel nacional, 69.938 soluciones de vivienda nueva de interés social. Al comparar esta información con el mismo período 2021, el total de viviendas financiadas presentó un incremento de 12v %.



El número de créditos de vivienda nueva en el Valle de Cauca, en el primer semestre de 2022, fue de 5.631 desembolsos.



En Camacol indican que subsidios de vivienda son un jalonador importante para la adquisición de casa nueva en el departamento.



"Han sido los subsidios del programa ‘Mi casa ya’ que beneficia a compradores de viviendas de interés social con ingresos de menos de 4 salarios mínimos", informaron.



Anotaron que entre enero y septiembre de este 2022, en el Valle del Cauca se asignaron 10.094 subsidios, lo que representó una participación del 19,61 % del total nacional y ratificó a la región como líder en aprovechamiento de este beneficio.



Actualmente, los hogares están a la espera que el nuevo Gobierno disponga los recursos y haga los ajustes que permitan dar continuidad a este programa.



CALI