Esta es la historia de una joven que la Policía llamó Pilar para proteger su verdadera identidad, quien vive en Neiva y fue contactada por un hombre desde Cali.



Lo que ella no sospechaba era que iba ser víctima de quien, de acuerdo con la Fuerza Pública, sería un presunto violador en serie.



(Lea también: Cantante es víctima de otro atentado: publicó su hospitalización en Cali)



Este hombre le escribió días antes por WhatsApp a Pilar, simulando ser una mujer interesada en un aviso por Facebook. La joven publicó en la red social que estaba buscando trabajo



Fue allí donde Pilar dejó su número de teléfono celular.

La joven pensó que se trataba de una señora que la había contactó, porque la buscaba por su trabajo de aseo de viviendas.

Fue así que el hombre continuó su engaño y la citó en un centro comercial de la capital de Huila. Era el pasado 29 de julio.

(Además: 'Clan del Golfo' usó a niño disfrazado en desfile para enviar panfleto en Cali)



Pilar le creyó porque el hombre, haciéndose pasar por la posible clienta, le enviaba fotos por WhatsApp de la supuesta casa para limpiar. Siempre se escribieron y no hubo mensajes de voz.

Según la Sijín de la Policía en Neiva, el desconocido le dijo que la mamá de él era quien la había contactado y que él la recogería para llevarla a la casa sobre la que habían hablado.



Después le dio indicaciones para verse en un sitio alejado dentro del mismo centro comercial.



(Lea también: Con persecución de película por tejados cayó presunto sicario en Cali)



Era un área de poca afluencia de personas y no había nadie cerca. Al verla, el hombre sacó un arma y la amenazó empujándola hacia un baño.



En ese sitio Pilar fue violada. Además, el sujeto le robó su teléfono celular y $20.000 pesos que ella tenía.



Luego huyó, mientras la víctima salió gritando y pidiendo auxilio. Los guardas de seguridad del centro comercial trataron de alcanzar al presunto violador, pero no lo lograron.



La Sijín y la Policía Nacional viajaron desde Bogotá a Neiva para iniciar la investigación y encontrar pistas sobre el desconocido. En las primeras versiones, las autoridades señalaron que el criminal sería un cocinero, que vivía en Cali.



Desde entonces, empezaron las labores de inteligencia por parte de la Policía. En las pesquisas encontraron a otra posible víctima, de ese mismo 29 de julio.



En esa fecha, una mujer habría sido contactada también en Neiva por esta misma persona, por redes sociales. La Policía rastreó el celular con el que había recibido el mensaje y le tendió una emboscada.



En el sitio del encuentro, el hombre huyó, debido a la presencia de uniformados y habría escapado, rumbo a Bogotá, en un bus intermunicipal.



Ese 29 de julio, el presunto agresor sexual de Pilar llegó a la Terminal de Transportes de la capital y vendió el celular que le había robado, cuando ocurrió el abuso en aquel baño.



Después compró un tiquete a Cali. No salió de la Terminal y lo habría hecho para despistar a las autoridades, sin contar que estaba siendo grabado por cámaras de seguridad.



(Lea también: Masacre en el Valle: hombres armados asesinaron a 4 personas, tras una fiesta)



Estas grabaciones con el rastreo del celular permitieron que los investigadores de la Sijín, en Neiva, y de policías, en Bogotá, lograran llegar a la capital del Valle del Cauca, donde fue detenido en las últimas semanas.



Los investigadores buscan precisar si hay más víctimas de violación por parte de este detenido, quien tendría antecedentes por estafa y hurto.



CALI