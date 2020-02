Así puede ayudar a los colombianos atrapados por coronavirus en China

Desde Chengdu, en frontera con el área donde se concentra el drama por el coronavuirus, el profesor Andrés García, elevó un llamado a nombre de numerosos colombianos que pasan aprietos por la emergencia en ese país.



"Señores, les quito solo minutos de su tiempo, la verdad ya no se consiguen tapabocas, alcohol y jabones antibacteriales, y no podemos ir a comprar comida sin un tapabocas, no dejan entrar!!", escribió el colombiano, casado con una profesional china.

A través de redes, el profesor conoció la historia de Lina Girón y Lubey Ariza, dos bailarinas colombianas que llegaron esta semana desde China, con sus tapabocas puestos como una de las recomendaciones al haber estado en ese país.



Entonces, se decidió a pedir ayuda porque sin tapabocas no pueden salir a las calles en Chengdu, donde reside. "Para poder comprar comida en el supermercado lo necesitamos, si no lo tengo no me dejan entrar. Hacemos un llamado al Gobierno, la Embajada de Colombia y a la Cruz Roja para que nos ayuden con tapabocas, como también con alcohol y jabones antibacteriales".

El clamor llevó a que unas horas después el profesor Ospina fuera contactado por la Embajada. "La presión sirvió. La Embajada me contacto para que organizara la gente de esta provincia y ellos están en la consecución de los tapabocas. Falta ver el resto".



La Cámara Colombo China de Inversión y Comercio (CCCHIC) también se solidriazó con los ciudadanos chinos y colombianos residentes en China por las recientes afectaciones del coronavirus. "La CCCHIC apoya y respalda al gobierno chino en su labor de controlar la situación y dar pronta solución. Los interesdados en donar tapabopcas (de alta calidad), antibacterial y trajes de protección médica de un solo uso, pueden contactarse directamente a nuestras líneas (5306493 – 7430797 en Bogotá) o por correo electrónico a info@camaracolombochina.com", informaron en un comunicado.

Ospina cuenta que con su esposa escasamente salen a las calles y solo puede hacerlo con tapabocas. Se deben lavar constantemente las manos, tener alcohol para desinfectarse, pero esos productos no se consiguen.



El colombiano, oriundo de Cúcuta, administrador de empresas, con maestría en negocios Internacionales, llegó hace ocho años a China y se radicó en Chengdu, en la provincia vecina a Wuhan, centro del brote del coronavirus.

Allá se casó con Yang Yang, de nacionalidad china, especialista en márketing, con quien vive en un apartamento donde comparten con tres perros. "Desde la segunda semana de enero cerraron todo, solo grandes supermercados y farmacias autorizadas quedaron en servicio. Coincidió con el final de año. Eso fue mortal".



Asegura que son más de 3.000 colombianos en China. "No estamos pidiendo dinero, estamos pidiendo que nos ayuden a colectar estos productos para que por la Embajada nos los hagan llegar. Muchas gracias de corazón!".



