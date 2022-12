Era marzo de 2021 cuando alias Edilio, de la estructura 'Sin fronteras', que hace parte del grupo armado organizado residual 'Segunda Marquetalia', de las Farc contactó a un patrullero de la Policía, en Ipiales, en la frontera con Ecuador.

Le habría encargado la verificación de cámaras de seguridad.



Pero también, según la Fiscalía, "presuntamente, le ofreció entre $ 500.000 y $1'500.000 por cometer homicidios selectivos de venezolanos y colombianos. Además, el uniformado habría llegado a un acuerdo para vender munición para pistola 9 milímetros".



(Lea también: El hombre que por dos años se ocultó, tras asesinato de su hijo y lo mataron)



Fue así que en ese 2021, en Ipiales fueron cometidos tres homicidios. El primer caso se registró el 30 de julio, cuando fue asesinado un ciudadano venezolano. Los otros dos casos sucedieron el 5 y el 21 de agosto. Eran dos colombianos, acribillados por la disidencia residual 'Segunda Marquetalia'.



"La investigación penal estableció que ninguno de los tres casos fue atendido por los patrulleros investigados, como les correspondía hacerlo dentro del cuadrante donde se registraron los homicidios", se lee en el informe de la Fiscalía.



La Fiscalía Seccional estableció que luego ya eran cinco policías con el primer patrullero, quienes entre diciembre de 2021 y febrero de 2022, en el sector El Acopio, presuntamente, cobraban extorsiones a personas dedicadas al tráfico de migrantes, que salían de Ipiales con rumbo a Cúcuta (norte de Santander).



(Además: ¿Qué está pasando en Jamundí? Alcalde revela qué hay tras atentados)



"Los agentes recibían entre $50.000 y $500.000 diarios que cobraban a los conductores de los buses que transportaban a migrantes para que salieran sin ninguna restricción. Los integrantes de la 'Segunda Marquetalia' les pagaban, al parecer, también a los uniformados para que no hicieran registros en los buses, no exigieran documentos a los extranjeros y les informara sobre la presencia de miembros de la organización criminal venezolana el Tren de Aragua", sostienen en la Fiscalía.



Según la investigación, los uniformados, presuntamente, venían delinquiendo en favor de esta estructura en Ipiales con hurtos, secuestros, extorsiones, tráfico de estupefacientes, homicidio y hasta tráfico de migrantes.



"Los uniformados no realizaban los operativos contra esta organización criminal y demoraban las acciones de control y captura. Al parecer recibían entre $60.000 y $400.000 diarios para que revelaran la ubicación de cámaras de vigilancia en sectores donde cometerían los delitos", dice el reporte.



(Lea también: Policía rescata a bebé de cinco días de nacida abandonada en un andén)



Un fiscal les imputó a cuatro patrulleros cargos por los presuntos delitos concierto para delinquir en calidad de cómplices en concurso con concusión y cohecho propio.



A un uniformado le imputaron cargos por homicidio, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas y cohecho.



(Además: Video y $ 20 millones llevan a la captura de sospechoso de crimen de Policía)



El juez avaló la imputación y dictó medida de aseguramiento en

establecimiento carcelario contra los cinco patrulleros.



"La investigación de un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) y servidores del CTI permitió establecer que el grupo de cinco patrulleros activos de la Policía Nacional, presuntamente, integraban la estructura delincuencial 'Sin fronteras', del que también hacen parte integrantes de la 'Segunda Marquetalia', de las Farc", reiteraron en la Fiscalía.



CALI