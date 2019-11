Comisiones indígenas de tres departamentos viajan a Bogotá

Directivos del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), tras reunirse en el marco del paro nacional, determinaron que una comisión de las organizaciones de la minga viajará a Bogotá. Otra comisión permanecerá en el sector de El Pital, municipio de Caldono, y otra estará en Popayán.

“En reunión de las organizaciones indígenas del Sur occidente, Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec), Consejo Regional Indígena del Huila (Crihu) y como Cric, se define fortalecer la movilización nacional, en el marco de la minga. Estaremos en presente Bogotá, Popayán y el Pital”, dijo Jorge Sánchez, coordinador del Cric.



Ferley Quintero, vocero indígena, dijo que aunque aún no hay fecha de la movilización a Bogotá, la decisión ya está tomada.



“Desde la minga del suroccidente que se dio en El Pital, nosotros exigimos la presencia del Presidente para dar el debate político, y aunque llegó no quiso dar este debate por ende nosotros seguimos insistiendo es esto, no es un diálogo, es un debate que requerimos sobre temas estructurales que nos compete a los sectores populares del país”.



La comisión que permanecerá en el sector de El Pital, efectuará bloqueos intermitentes en la vía Panamericana como “acciones políticas” de respaldo a la movilización, mientas que la que estará en la capital del Cauca, apoyará las protestas que realizan las organizaciones, especialmente los estudiantes de la Universidad del Cauca (Unicauca).



Desde horas de la madrugada de este miércoles, se encuentra bloqueada la vía panamericana entre Popayán y Cali en tres puntos, la Agustina en Santander de Quilichao, el Pital en Caldono y Río Ovejas.



Quintero aseguró que las comunidades indígenas no están realizando la carretera, sino efectuando acciones políticas de manera intermitente, igual que en pasado 21 de noviembre.



“Esta es una forma de centrar el Gobierno, que atienda las organizaciones sociales, las organizaciones culturales y a los pueblos indígenas que históricamente hemos adelantado acciones”, dijo el líder indígena.



De igual forma, el líder nativo rechazó el ataque a un indígena, en horas de la mañana de este miércoles a manos de la Fuerza Pública en el sector de El Pital.



“Lo queremos denunciar públicamente aquí porque esas son las acciones que provocan que nosotros también tengamos que ejercer acciones contundentes, nos están provocando. Tiene lesiones físicas, está, se encuentra bajo atención médica”.



Norman David Bañol Alvárez, del Cridec, pidió apoyo a la movilización, con el fin de rechazar las políticas de empobrecimiento y despojo, persecución a las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación alternativos.



“Invitamos al pueblo colombiano a que nos sumemos a estas protestas pacíficas para exigir la transformación del país, para exigir no una mesa de diálogo que se dilate hasta el otro año, sino un debate público a la opinión para que podamos construir conjuntamente alternativas de solución a las problemáticas que hoy tenemos”, dijo.



El consejero del, Crihu, Reynel Torres, dijo que se suman a las peticiones y anunció que se movilizarán en diferentes partes del territorio nacional.



“Aprovechamos este momento para invitar a los demás sectores campesinos, organizaciones hermanas, sociales transportadores y todos los que hacen parte de la sociedad para que nos sumemos (…) Este es el momento de que todos salgamos a las calles a movilizarnos de manera pacífica para exigir cambios estructurales en el país”, aseveró.



Hasta el momento no se han presentado disturbios, ni hechos que alteren el orden público.



El Ejército hace presencia en el lugar para garantizar la seguridad de los viajeros.