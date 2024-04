Comisionado de paz está equivocado: Dilian F. Toro sobre derechos de grupos de armados

Ante las declaraciones del comisionado de Paz, Otty Patiño, sobre el anuncio del Estado Mayor Central (EMC) de crear un nuevo bloque armado en el occidente del país, diciendo que "es una organización interna de ellos, la cual tienen derecho de hacerla (...)", la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, cuestionó duramente este pronunciamiento.

"Yo creo que el Comisionado de Paz está equivocado, los grupos al margen de la ley no tienen derechos, los derechos los tienen los ciudadanos (...) y, cuando en un proceso de paz los grupos armados tienen derechos, yo creo que la concepción de este proceso está errada", señaló.

Para la mandataria, un proceso de paz no puede generar zozobra en los ciudadanos. "Yo pienso que cuando uno hace un proceso de paz y lo he venido diciendo, es para que haya seguridad y tranquilidad para los ciudadanos, si no está generando eso para nadie, lógicamente hay que revisar bien a fondo el proceso de paz".

Lo que se sabe del nuevo grupo armado ' Comandante Isaías Pardo'

Según aclara Toro, el 'Frente 57', no pertenecería al EMC, sería una división de la columna 'Adán Izquierdo' de las disidencias de las Farc y aún no se tiene conocimiento del nuevo bloque, denominado 'Comandante Isaías Pardo', que estaría al mando de alias 'Marlon'.

Fuentes del Ejército Nacional le dijeron a El Tiempo que este nuevo bloque del EMC, buscaría tener mayor visibilidad unificando el nombre de las estructuras que actualmente delinquen en departamentos como Tolima, Huila y Valle del Cauca.

Las estructuras que se unificarían serían, la 'Jaime Martínez', 'Ismael Ruiz' 'Rodrigo Cadete' y 'Darío Gutiérrez', las cuales se reestructurarían para tener mayor presencia en los territorios, al mando de un solo cabecilla ('Marlon') y una sola estructura ('Comandante Isaías Pardo').

Alias Marlon quedó al frente del nuevo grupo de las disidencias. Foto:Archivo Compartir

Este nuevo bloque, reuniría a antiguos combatientes de la organización ilegal como la 'Adán Izquierdo' y tendría presencia en los departamentos de Valle del Cauca, Quindío, Tolima y Huila.

¿Cómo está conformado el otro grupo 'Frente 57'?

En las últimas horas, la gobernadora, reveló durante un consejo de seguridad con la Policía y el Ejército que este frente, ya está delinquiendo en algunos municipios del departamento y está compuesto por 80 hombres que se han detectado en zona de la cordillera central.

"El grupo que nosotros conocemos es el 'Frente 57', ese sí está presente, está en Buga, Guacarí, El Cerrito y en Palmira, pero no sabemos mucho de la otra estructura", explicó.

La mandataria, también aseguró que se está trabajando en conjunto con la Fuerza Pública, principalmente en zonas rurales. "El Ejército está presente en la cordillera central, está Jamundí, también en la cordillera occidental". Además, dijo que hay 240 soldados que hacen parte de cinco pelotones ubicados en área rural del Vale del Cauca para contrarrestar cualquier acción ilegal.

Toro se reunirá el día de mañana con el presidente Gustavo Petro en el municipio de Planadas, sur de Tolima, donde se adelantará un consejo de seguridad junto al gobernador del Cauca y la gobernadora de Tolima para tomar acciones frente a la situación.