Comisión de DD. HH. pide sanción por muerte de comunicadora en Cauca

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) pidió sanciones contra los responsables de la muerte de la periodista indígena Efigenia Vásquez Astudillo, luego de la tensión entre la Policía e indígenas el domingo 8 de octubre, en zona del oriente de Cauca.

A través de un comunicado, la Cidh instó al país a que actúe "con la debida diligencia y celeridad en el esclarecimiento de la muerte de la periodista María Efigenia Astudillo y en la sanción de los responsables de este crimen".



Nariño, Valle, Amazonas, Sucre, Casanare, Vichada, Cauca, Chocó, La Guajira y Arauca son algunos de los departamentos que hacen parte de estas jornadas de protestas, que hasta ahora son indefinidas.



Un informe del Instituto Nacional de Medicina Legal sostuvo que la comunicadora de la emisora Renacer, en Coconuco, en el municipio Puracé, del oriente de Cauca, murió por un disparo de arma de carga múltiple. Esto es, de perdigones como las escopetas.



El comandante de la Regional 4 de la Policía Nacional, general William Salamanca, afirmó, en su momento, que ese tipo de arma no es utilizada por esta institución.

El oficial señaló que habrían sido los hombres con los rostros cubiertos a los que se enfrentaron miembros del Esmad, el domingo 8 de octubre de este año. Sostuvo, además, que la Policía no tenía armas.



El general Salamanca anotó que estos hombres con las caras cubiertas habrían utilizado armas no convencionales y presuntamente habrían podido causar la muerte de la periodista. Afirmó que existen videos que comprobarían la manipulación de armas y explosivos por parte de estos civiles.



Sin embargo, uno de los nativos del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) atribuyó la muerte de la comunicadora al Esmad. "A mí me ha tocado estar en otras movilizaciones y ellos utilizan material recalzado, armas no convencionales y ellos siempre actúan de esa manera”, expresó.



María Efigenia Vásquez Astudillo tenía 31 años, según el Cric. Había nacido el 14 de diciembre de 1985 y perteneció al sector El Salado San Bartolo, del resguardo Coconuco.



El Cric la describió como "una mujer sencilla, risueña, estudiosa, entregada al trabajo comunitario, madre de tres hijos con los cuales camino y oriento el andar de la vida. Tuvo como escuela de formación los espacios de comunicación y la guardia indígena donde se destacó por ser dinámica y muy capaz de contar las realidades de su comunidad, capacitó a jóvenes en comunicación para la defensa de la vida, la cultura y la sabiduría de su pueblo".



El Cric agregó que "la comunicación le permitió caminar y conocer diferentes culturas que eran transmitidas a su comunidad, también fue un espacio donde se relacionó con personas y distintos procesos tejiendo lazos de amistad bastante fuertes".



POPAYÁN