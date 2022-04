Con el Festival del Afiliado en los centros recreativos de Pance, Arroyohondo, Buga, Tuluá, Palmira y Cartago, Comfandi celebrará el Día del Trabajador durante todo el mes de mayo.



La Caja de Compensación Familiar espera recibir en esos lugares a más de 112.000 personas.

“Después de dos años de aislamiento (por la pandemia del covid-19), estamos muy contentos de volver a celebrar el Día del Trabajador y recibir a nuestros afiliados, quienes con su labor también contribuyen al desarrollo de la región. Hemos ampliado nuestra celebración a los centros recreativos de los diferentes municipios y durante todo el mes para que más vallecaucanos puedan disfrutar el Festival del Afiliado, brindándoles experiencias memorables” afirmó Diego Ospina, gerente de Recreación y Deportes de Comfandi.



Según Comfandi, este festival es un reconocimiento a la labor de los 639.000 trabajadores afiliados a la caja de compensación, quienes podrán disfrutar, en compañía de sus familiares y amigos, de diversas actividades, a partir de las 9:00 a.m.



Comfandi espera que los más de 1.293.000 afiliados y beneficiarios de la Caja de Compensación disfruten de espacios de recreación y esparcimiento sanos y divertidos, que contribuyan a su armonía.



Así será la programación del festival cada domingo de mayo, con excepción del 8 de mayo, cuando se celebrará el Día de la Madre:



Primero de mayo: 'pool party' con presentaciones de artistas de ‘Yo me llamo’, rifas de

electrodomésticos y alojamientos, DJ’s y emisoras en vivo con tarifas 100% subsidiadas

para las categorías A y B. Afiliados en categoría C o no afiliados pagarán su tarifa de

ingreso.



Este día, los artistas de ‘Yo me llamo’ Christian Nodal y Marc Anthony estarán en Pance y Arroyohondo; Juan Gabriel y Andy Montañez en los centros recreativos de Palmira

y Buga, y Jessi Uribe y Rocío Dúrcal en los centros recreativos de Comfandi de Cartago y

Tuluá.



Domingos 15 y 22 de mayo: bingo familiar y rifas de electrodomésticos y otras sorpresas.



El domingo, 22 de mayo se llevará a cabo el sorteo de una moto por cada

centro recreacional. Para estas fechas, los afiliados de todas las categorías deberán

cancelar su tarifa de ingreso.



Domingo 29 de mayo: bingo virtual, acompañado de show musical, rifas de

electrodomésticos y otras sorpresas. Para esta ocasión, los afiliados recibirán un mensaje de texto con el link de inscripción a la actividad.

