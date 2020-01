Comerciantes se solidarizaron con dueño de carro vandalizado en Cali

El carro de un ciudadano fue atacado por un grupo de jóvenes que se dedicaron a saltar en la capota, además de romper el parabrisas y golpear las puertas.



Esa acción se presentó cuando el dueño del vehículo avanzaba hacia el sur de la capital del Valle del Cauca. La Secretaría de Seguridad promovió proceso solidario con el afectado.

Guillermo Salamanca, dueño de un automóvil, iba al volante cuando se encontró con grupos de rumberos en un punto de la avenida Pasoancho, calle 13, con carrera 66, en un sector cercano a discotecas, bares, estancos y restaurantes.



Varios de los muchachos, que estarían ya embriagados en la noche del viernes 27 de diciembre, empezaron a zarandear el carro de Salamanca, de un lado a otro. Luego algunos se subieron al capo y a la capota, para empezar a saltar.



En medio de esos actos fue roto el parabrisas. En puertas y ventanillas quedaron rastros de los desmanes, que fueron rechazados por varios de los presentes.



La Secretaría de Seguridad de Cali, a cargo de Andrés Villamizar, emprendió una gestión para buscar un acto con el dueño del carro y convocar a que estos actos no se repitan.

Darío Daza, subsecretarío de Inspección, Vigilancia y Control, destacó el gesto de responsabilidad social empresarial de los comerciantes que, de manera voluntaria, sin tener una obligación, decidieron dar un gesto de solidaridad con el dueño del carro".



Guillermo Salamanca dijo que "ante la situación conserve la calma porque no iba a responder con la misma agresividad de algunas personas. Sé que si reacciono y lastimo a otro pues debo responder ante la justicia. Pienso que es necesario que tomemos las celebraciones sin perder el control por el alcohol o las emociones. Hay que disfrutar pero sin llegar al desorden".



William Giraldo, representante del grupo propietario de un estanco, dijo que "este sitio está cerca de donde se celebran eventos de Feria de Cali y todos convergen en la carrera 66. Pedimos que no se estigmatice el negocio, porque esto pudo pasar y riñas han ocurrido en otros sitios. Es de la mano de la Policía y la Secretaría de Seguridad que llegamos a este acto e invitamos a.celebrar con responsabilidad y afecto para que esto no vuelva a repetirse y disfrutemos en paz".