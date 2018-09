Comerciantes de vía a Cristo Rey,  listos a trabajar por el cerro

A los comerciantes del cerro de Cristo Rey les duelen los estragos del incendio. Llaman a recuperarlo y dicen que siguen de puertas abiertas.

Ayer pidieron una ‘Mesa Técnica de Acompañamiento Institucional’, donde confluyan la directora del Dagma, y los secretario de Desarrollo Económico, Turismo, Infraestructura, Tránsito, Seguridad y Riesgo.



El Comité de la Campaña ‘Cristo Rey te Espera’, suma vecinos y comerciantes de la Vía. Apoyan al Alcalde para rescatar el cerro, pero piden dolientes frente al microtráfico, el desorden de algunos motociclistas y la falta de promoción del sector.



Los restaurantes y operadores turísticos acompañan al Dagma en la sensibilización

‘Cristo Rey te Espera’ y el Plan Ave Fénix de la Alcaldía.



n el caso del Complejo Turístico Arca de Noe, optaron por donar un árbol, por cada visitantes que adquiera sus paquetes recreativos o recibiéndolo los arbolitos que los caleños quieran donar, en un punto de acopio, contiguo al Monumento de Noé. Este establecimiento, con más de 50 años en los cerros tutelares, ofrece variados servicios gastronómicos y de sano esparcimiento, para disfrutar en familia. Juan Carlos González dijo que "la campaña nos invita a tomar responsabilidad con el medio ambiente, porque con ese incendio se afectaron muchos árboles y el llamado es para que los caleños vengan a aportar la semilla”.



Liliana Gómez, de pizzería ‘El Balso’, dijo que se sumaron a la campaña porque en en el cerro hay especies como las ardillas, los guatines, zarigüellas, serpientes, iguanas, aves e insectos.

Caminantes en cerro de Cristo Rey. Foto: Archivo particular

"El fuego no estuvo tan cerca de los establecimientos y no es bueno que la gente crea que cerramos. Seguimos funcionando y vamos a rescatar el cerro”, dijo Juliana Ferreira, de JN Pizza.



Alexander Vallejo, de El Gato Juan, dijo que “somos un corredor turístico de unas 19 pizzerías. Entre los vecinos y los bomberos nos tocó hacer una especie de trocha por la seguridad de todos, comerciantes, habitantes del barrio y nuestros clientes, y por eso el fuego no llegó a mayores. Por eso pensamos que lo que pasó nos afecta a toda la comunidad caleña, porque daño especies de animales, árboles de esto que es un pulmón de Cali. Así es como invitamos a que todos nos unamos; donemos un árbol que más adelante sembraremos y recuperaremos el sector".

Este es el banco de árboles dispuesto en el cerro de Cristo Rey. Ahí se alojarán las primeras semillas para trasplantar una vez termine la temporada seca. Hoy se entregaron 3.000.#PlanAveFénix pic.twitter.com/2QiqD0kHA3 — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) 9 de septiembre de 2018

Andrés Valencia Zuluaga, de Pizzería Jireh, dijo que "la campaña “Cristo Rey te Espera” es muy buena porque se trata de aportar los árboles. La loma está muy abandonada y necesita que la cuidemos y que todos los que quieran pueden subir y donar un árbol y así recuperar la loma. La verdad es que nosotros no hemos dejado de funcionar, seguimos trabajando".