Analizan medidas disciplinarias a policía que organizó fiesta en Vijes

En poder del comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Juan Carlos Rodríguez, están los videos y las publicaciones en redes sociales en los que aparece el comandante de Policía del municipio de Vijes, Teniente Jhon Jairo Perencuez, en una celebración que se realizó a pesar del aumento de los contagios de covid-19 en el país.

Con base en la revisión de los videos se busca "establecer responsabilidades y tomar todas las medidas disciplinarias y penales que sean necesarias por el caso”.



Concejales de Vijes, localidad cerna a Yumbo y Cali, al sur de Valle del Cauca, denunciaron que los invitados a la celebración del cumpleaños de la novia del comandante de la Policía de municipio violaron el toque de queda y la ley seca.



En la celebración, según los concejales, también departieron funcionarios públicos como el secretario de Gobierno, Óscar Muñoz, y otros concejales.



En los videos se puede observar que los anfitriones de la fiesta y muchos invitados no usan tapabocas y no guardar el distanciamiento social.



"Había una fiesta de cumpleaños de la novia del teniente donde él le propone matrimonio, alrededor de esto hay una celebración importante con, según las fotos que hay, más o menos 33 personas”, aseveró a medios de comunicación la concejal de Vijes, Ivón Andrea Balcázar.



La concejal pidió que se reúna el Concejo en plenaria para analizar las acciones que se pueden emprender ante caso.



El secretario Muñoz sostuvo que era "una reunión entre amigos cercanos" y que hicieron las grabaciones cuando los invitados se quitaron el tapabocas para comer.



“Editan videos y hacen renombre de mi cargo para pedir a la administración municipal que me haga a un lado”, agregó el funcionario.



