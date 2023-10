Colorido cruza por los puentes viales de Buga, Zarzal y Palmira

Los puentes viales empezaron a llenarse de color y arte en el Valle del Cauca. La tarea tiene como meta la instalación de 11 murales en esas estructuras mediante el uso de la técnica de mosaico y pintura.

La gestora Social del Valle, Claudia Bibiana Posada Roldán destacó que “en esta apuesta de arte al aire libre, 60 mujeres y hombres capacitados, realizan murales con la técnica de mosaiquismo que representan la diversidad del departamento".



Desde hace más de 2 meses, Edier Vargas y su equipo de trabajo han invertido más de 8 horas al día, dando vida a murales que capturan la esencia y la cultura del Valle del Cauca. Con cada pincelada, estos artistas plásticos han encontrado una oportunidad para mostrar su talento y embellecer la región con expresiones artísticas únicas, cuenta la comunicadora Kate Giraldo.



Murales en los puentes viales del Valle Foto: Gestión Social Gobernación del Valle

"Me salí de los lienzos y me salí de la pintura de caballete a los muros porque pienso que en este momento lo mejor que podemos hacer es que los muros expresen arte de una manera organizada e igualmente profesional", comenta Vargas.



Explica que "el mural es una técnica que hay que leerla igual que cualquier cuadro y cualquier obra de arte. Si ustedes pueden ver esto, es una obra de arte; es algo realmente de mucho embellecimiento. Muchas manos han participado, porque una de las cosas preciosas de esto es que se le dé oportunidad a quien no sabe nada para volverse un artista y crear una obra de arte".



Posada dice que este proyecto, que nació como un sueño de la gobernadora Clara Luz Roldán en el 2022, tiene una mirada especial de inclusión y oportunidades, en especial para las mujeres del departamento con el fin de fortalecer el empoderamiento y la generación de empleo".

Murales en los puentes viales del Valle Foto: Gestión Social Gobernación del Valle

El colorido se empieza a notar en el camino a 'El Milagroso' en Buga, Zarzal y en la ruta Cali-Palmira.



La iniciativa busca resaltar la belleza y la identidad cultural del Valle del Cauca, así como promover el turismo y la competitividad en la región.



"En el puente de Zarzal estamos realizando murales alusivos a la riqueza natural y cultural de nuestro Valle del Cauca. Quienes viajen por nuestras carreteras, tanto residentes como turistas, tendrán la oportunidad de apreciar esta hermosa obra de arte", destacó la Gobernadora, en una visita para apreciar el avance de este gran mural y su impacto en la comunidad y el turismo local.

