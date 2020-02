El angustioso llamado de profesor colombiano desde China

"Señores, les quito solo minutos de su tiempo, la verdad ya no se consiguen tapabocas, alcohol y jabones antibacteriales, y no podemos ir a comprar comida sin un tapabocas, no dejan entrar!!", escribió el colombiano que está casado con una profesional de ese país.



Es uno de los llamados desde China de ciudadanos colombianos, muchos de los cuales aspiran a regresar ante la emergencia.

Andrés Ospina, oriundo de Cúcuta, administrador de empresas, con maestría en negocios Internacionales, llegó hace ocho años a China y se radicó en Chengdu, en la provincia vecina a Wuhan, centro del brote del coronavirus.



El colombiano se casó con Yang Yang, de nacionalidad china, especialista en márketing, con quien vive en un apartamento donde comparten con tres perros. "Desde la segunda semana de enero cerraron todo, solo grandes supermercados y farmacias autorizadas quedaron en servicio. Coincidió con el final de año. Eso fue mortal".

Cuenta que escasamente salen a las calles y solo pueden hacerlo con tapabocas, pero escasean. Cuenta que se deben lavar constantemente las manos, tener alcohol para desinfectarse, pero esos productos no se consiguen.



"Para poder comprar comida en el supermercado necesito un tapabocas, si no lo tengo no me dejan entrar. Hacemos un llamado al Gobierno, la Embajada de Colombia y a la Cruz Roja para que nos ayuden con tapabocas, alcohol y jabones antibacteriales".



Asegura que son más de 3.000 colombianos en China. "No estamos pidiendo dinero, estamos pidiendo que nos ayuden a colectar estos productos para que por la Embajada nos los hagan llegar. Muchas gracias de corazón!".

Ospina hizo el llamado al conocer la historia de Lina Girón y Lubey Ariza, dos bailarinas colombianas que llegaron esta semana desde China, con sus tapabocas puestos como una de las recomendaciones al haber estado en ese país.

