Colombiano que llegó de Wuhan a Cali está en aislamiento por dolencias

La Secretaría de Salud de Cali está en alerta ante la llegada de un caleño, de unos 40 años, que arribó a la capital vallecaucana, proveniente de Wuhan, la ciudad china donde detectaron el brote de una nueva cepa del coronavirus.

Es por ello que este ciudadano fue puesto en cuarentena y está en total aislamiento para determinar si la causa de sus dolencias es este nuevo coronavirus.



Por ahora, según la Secretaría de Salud de Cali, este paciente llegó con fiebre, tos y dolor en el cuerpo. La Secretaría, así como el alcalde Jorge Iván Ospina afirmaron que, por ahora, no se ha confirmado que sea un caso de coronavirus. Aseguraron que se están cumpliendo todos los protocolos de atención a este paciente que se mantiene totalmente aislado.

El caleño arribó a Bogotá en un vuelo que salió de Los Ángeles (Estados Unidos), el pasado 24 de enero, y luego partió en otro vuelo hacia Cali, llegando al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.



Según Miyerlandi Torres, secretaria de Salud en Cali, este paciente está en una clínica privada del sur de Cali, donde se le brindan todos los cuidados, reiterando que está en total aislamiento.

La funcionaria indicó que se vienen haciendo pruebas y análisis para precisar si es la enfermedad o si los síntomas corresponden a otra patología. Así mismo, algunas muestras se enviarán a Atlanta, en Estados Unidos, como lo aseguró el alcalde Ospina.



Reiteró que no se puede señalar si se trata de un caso de coronavirus en Colombia, pues se está estudiando el caso a través de expertos y los análisis que se realizan en el exterior.



Las autoridades sanitarias en Cali hacen un llamado a la ciudadanía para mantener la calma, pues no se ha establecido si este caso es coronavirus o no.

Como medidas de prevención recomienda lavarse las manos, sobre todo, antes de manipular alimentos. Mantener el sitio ventilado donde está la persona con los síntomas. Se pide que esté en cuarentena.



Se aclara que el coronavirus es una patología que no es autóctona de Colombia. El ministro encargado de Salud, Iván González, también hizo este llamado al manifestar que en el país no se genera esta enfermedad. Sin embargo, las autoridades de salud están atentas a aquellos viajeros, provenientes de regiones de Asia, como China y, específicamente, de Wuhan, donde se detectó el brote del coronavirus.



