Angustioso clamor de familia de colombiano que murió en Chile para repatriar su cuerpo

En un humilde hogar en Tuluá, en el Valle del Cauca, sufren por la muerte de un joven, de 21 años, quien hace cinco meses había viajado a Santiago de Chile en busca de un mejor porvenir.

Se trata de William Andrés Cuenú Martínez, quien murió en un aparatoso accidente de tránsito. Su familia busca recursos para repatriar el cuerpo.



De acuerdo con allegados de este tulueño, aún no es claro cómo murió el joven que es descrito como un buen hermano y un buen nieto.



"No entendemos qué pasó. Él no era de calle", dijo Yudy Juliana Velásquez a CNC Noticias Tuluá.



"Era muy buen hermano. Tenía un carácter fuerte, pero siempre estábamos el uno para el otro", dijo la familiar.



"Agradecemos cualquier colaboración. Será de gran ayuda en estos momentos tan difíciles", dijo la hermana.



La familia vive en el barrio Farfán, de Tuluá, municipio ubicado en el centro del Valle del Cauca.



Los interesados en apoyar a esta familia con recursos pueden hacerlo, a través de Nequi 3235193071, a nombre de Yudy Juliana Velásquez.



"No tenemos la disposición económica. Estamos pidiendo ayuda a quienes se quieran poner la mano en el corazón y nos colaboren con cualquier peso", dijo la joven.



El hogar de William está conformado por una abuela, una tía y la hermana.



CALI