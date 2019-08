Colombiano busca que uso de manos 'biónicas' se extienda en el mundo

Con la fabricación de un miembro superior, el científico se propone brindarle al paciente un control independiente de los cinco dedos y retroalimentación sensoral e incorpora un sistema de inteligencia artificial (IA).



Esa extensión, hecha con piezas de Asia, Estados Unidos y Europa,, ayuda a un uso mucho más natural, en donde el dispositivo aprende los comportamientos del paciente. El diseño se enfocado en la tendencia de Sistemas Biónicos y Organismos Ciborgs (parte humano, parte máquina).



Ríos es líder de HAT (Human Assistive Technologies), con sede en Ciudad de México, "un proyecto social y científico basado en soluciones tecnológicas integrales y accesibles, permitiéndole a la población vulnerable una inclusión completa en la sociedad, equidad y accesibilidad".

Álvaro Ríos Poveda es un latinoamericano infaltable en citas de expertos en cyborgs ((parte humanas y parte máquinas), como opción de avanzada ante discapacidades. así ha participado en cumbres de desarrollos de tecnologías para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidades en países en vías de desarrollo.



Bachiller del colegio San Juan Berchmans de Cali, es ingeniero electrónico de la Universidad Javeriana, con estudios de maestría y doctorado en ingeniería biomédica. Hoy es el CEO (ejecutivo en jefe) de Human Assistive Technologies (HAT), con sede en México.



Desde la niñez se le despertó su curiosidad por la Biónica al ver la serie de televisión 'El hombre nuclear', transmitida como 'The six million USD man', en la cual se reemplazaba con Sistemas Biónicos varios miembros de un astronauta después de sufrir un accidente. Así, se apasionó por sistemas biónicos, prótesis mioeléctricas y prótesis neurales.



Dice que la motivación y el origen de este proyecto se da por el interés de ayudar a personas con limitaciones motrices y poder mejorar la calidad de vida de las personas que hoy sufren algún tipo de discapacidad,son discriminados y no tienen acceso a la tecnología.

Prótesis mioeléctrica superior creada por Álvaro Ríos Póveda. Foto: Archivo particular

Ríos, cofundador de la Asociación Colombiana de Biomédica, vinculado al capítulo Gate de la Organización Mundial de la Salud, tiene como misión propia y de HAT, mejorar la calidad de vida de millones de personas que hoy sufren algún tipo de discapacidad, son discriminados y no tienen acceso a la tecnología.



Se fundamenta en el objetivo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), aprobada por las Naciones Unidas en 2006, que se enfoca en "promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”.

Álvaro Ríos Póveda, ingeniero electrónico y biomédico Foto: Archivo particular

En 1996 desarrolló un sistema protésico que les permita a los pacientes mayor funcionalidad y que les sea accesible.



En 1997 el investigador dio paso al primer sistema de realimentación de la prótesis, que fue presentado en el Congreso Mundial de Ingeniería Biomédica de ese año en Niza Francia. En 2002 en New Brunswick, Canada, publicó el trabajo 'Prótesis mioeléctricas con comentarios sensoriales'.



Ríos, docente de la Universidad Lasalle y Anahuac de México, explica que las extremidades protésicas que pueden controlar con el "pensamiento" y son una promesa para la discapacidad, pero sin la retroalimentación de las señales que regresan al cerebro puede ser difícil alcanzar el nivel de control para realizar movimientos precisos.



Al conectar un sentido del tacto de una mano mecánica directamente al cerebro, puede lograrse una restauración de la función del miembro amputado por medio de las prótesis de manera casi natural. Un 15 por ciento de la población mundial (más de mil millones de personas) vive con algún tipo de discapacidad, motora, visual, auditiva o cognitiva.



En HAT se desarrolló la primera prótesis mioeléctrica hecha en México con desarrollos tecnológicos que combinan la Robótica Avanzada con la Biotecnología y la Electrónica, para hacer las extremidades protésicas más cercanas de los movimientos y acciones de una extremidad natural biológica y lograr que una prótesis sea lo más parecido a un miembro original tanto en lo estético como en lo funcional.



La tecnología, dice el investigador, garantiza la accesibilidad a la mayoría de los pacientes amputados a nivel mundial, por su costo y poco nivel de entrenamiento.



Ríos explica que "dado que el problema de los pacientes no es solo acceso tecnológico, sino también del proceso completo de rehabilitación e integración al sistema productivo, se están desarrollando estrategias y creando alianzas entre organizaciones privadas y gubernamentales, para tener una solución integral y que permitan beneficiar a un número mayor de amputados mejorando sus condiciones de vida".



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Discapacidad: Es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Por consiguiente, es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive.



En todo el mundo, esta población tiene los peores resultados sanitarios y académicos, una menor participación económica y unas tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad. En parte, ello es consecuencia de los obstáculos que entorpecen el acceso, con discapacidad, a los servicios de salud, la

educación, el empleo, el transporte, o la información. Esas dificultades se exacerban en comunidades menos favorecidas como América Latina.



Rios Poveda plantea alcanzar soluciones a los problemas de discapacidad, por medio de sistemas de muy alta calidad, con un componente tecnológico importante que permita un mayor uso y confort para los pacientes y accesibilidad a la población Latinoamericana. Se estima que hay más de un millon de nuevos amputados en LATAM cada año, donde menos del 8 por ciento tiene acceso a la tecnología (cualquier tipo de prótesis; cosmética, mecánica o mioeléctrica).

Los trabajos de Ríos están en el área de discapacidad motora, donde está el 25 por ciento de los pacientes y específicamente en buscar soluciones a los amputados, un 5 por ciento de la población con problemas motores.



HAT hoy tiene 5 patentes en trámite sobre prótesis de miembro superior y su modelo de negocio está diseñado para pasar de ser una empresa de manufactura a una de servicios. Su objetivo es consolidarse como pionera en América Latina en brindar soluciones de alta tecnología para personas en discapacidad, "donde la prioridad es mejorar la calidad de vida de los pacientes y a la vez ser una compañía con responsabilidad social en donde los más necesitados también puedan tener

acceso a estos avances tecnológicos".



Teniendo en cuenta sus avances tecnológicos HAT ha creado una red de alianzas científicas nacionales e internacionales en Alemania, China, EEUU y Japón, entre otros, que lo ubica como referente en el campo de la Biónica en América Latina.



En dos eventos de IEEE (International Conference on Cyborg and Bionic Systems) compartió con los especialistas de esas tecnologías de Japón, Estados Unidos, Alemania, China e India. IEEE es la organización profesional técnica más grande del mundo dedicada al avance de la tecnología en beneficio de la humanidad, campo dominado hasta el momento por Japoneses y alemanes.



Los asistentes cubren diversos temas de investigación de vanguardia e innovación en sistemas ciborg y biónicos, los cuales se experimentan desde la fusión híbrida de elementos orgánicos y biológicos.



Ríos hace parte del comité de la International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE), es el único Latinoamericano que ha participado en la Conferencia Internacional sobre Sistemas Cyborg y Biónicos.



El año pasado, en Shenzhen (China) fue como representante de la región con una conferencia sobre prótesis de miembro superior. Este año no sólo repite su participación en el foro del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE). Ahora representará a todo el continente.



Su participación será sobre: Retroalimentación Sensorial para tecnologías de asistencia, una labor que lo ha llevado a trabajar de la mano dela Organización Mundial de la Salud (OMS), haciendo realidad su sueño desde la adolescencia de brindar calidad de vida y bienestar a las personas con discapacidad.



“Estamos trabajando por el futuro de la humanidad, convencidos que el desarrollo de

sistemas biónicos nos ayudaran a desarrollarnos como especie, superar deficiencias y

mejorar nuestras capacidades actuales. Sueño con ver pronto una fusión completa de la tecnología con el cuerpo humano”, dice.