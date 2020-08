Colombiana salió a recibir rosas y la quemaron con 'gorro' en España

La esteticista, de origen vallecaucano, sufrió quemaduras en su cabeza y fue necesario someterse a que le raparan el cabello, además de curaciones. No quiere que ese acto quede impune.



En la agresión sufrió quemaduras en la frente y el cuero cabelludo. Admite que le ha quedado temor, pero dice que se requiere recuperar y señala que estos actos no se deben repetir.

La historia se presentó a fines de julio pasado, pero Marcela Tascón, nacida en Buga, se decidió a contarla a través de videos, en redes sociales.



De acuerdo con su versión, ella se encontraba en un centro estético en Valencia, la tercera ciudad en población de España. En esos momentos escuchó el timbre y vio a un hombre que usaba gorra roja y cargaba un ramo.

El recién llegado le pidió a ella la identidad y una vez estuvo seguro del nombre, la sorprendió y le puso un gorro en la cabeza, en una modalidad de ataque conocida como 'champu'. "En esos momentos me tira el ramo al piso, se me abalanza y me pone el gorro. Luego salió corriendo”.

Ella recuerda que horas antes de esa agresión había recibido la llamada de una mujer que le pidió la dirección de su centro estético, porque querría un tratamiento.



El gorro tenía una mezcla de pegamentos corrosivos que le dejaron quemaduras de primer y segundo grado.

Entre lágrimas, la esteticista revive esos momentos de susto ante ese elemento pegado a su cabello. Dice que "lo que más me dolió es que mi hijo presenciara todo". Por eso se lo llevó unos días pero seguramente acudirá una atención sicológica para ambos.

Tascón dijo que este acto no cambiará su vida, sino que le ha dado fortañeza para que decir que esta clase de agresiones no se debe repetir y que el mismo no causará que la gente la vea con lástima, como se habría pretendido.