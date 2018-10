La colombiana María Elvira Domínguez, nueva presidenta de la SIP

El periodismo debe trascender su misión de informar con grandes transformaciones y desafíos, pero siempre como un defensor con ética y responsabilidad de la sociedad. Esa ha sido una de las principales premisas de María Elvira Domínguez Lloreda, quien lleva 16 años como directora y gerente general del periódico El País, de Cali, y desde este lunes se convierte en la nueva presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en reemplazo de Gustavo Mohme, director del diario La República de Lima, Perú.

La periodista colombiana, quien hasta ahora se desempeñaba como primera vicepresidenta de la SIP, fue elegida en lo más alto del organigrama durante la 74 Asamblea General del organismo, la cual culminó este lunes en un hotel de la ciudad argentina de Salta.



"Ya que estoy entre amigos, quiero confesarles que mi mayor preocupación al asumir la presidencia de la SIP es que no me embargue el sentimiento de impotencia frente a la realidad de las libertades cercenadas en Venezuela y Nicaragua", señaló Domínguez en su discurso ante editores y directivos de multitud de medios de comunicación de América.



Domínguez Lloreda, quien hace parte de la familia propietaria de El País, es la primera mujer colombiana que asume la presidencia de la SIP, la cual ya había sido presidida por otras tres mujeres desde 1949. También Enrique Santas, excodirector de EL TIEMPO, fue presidente de este organismo.



Como lo ha venido promulgando en los últimos 16 años, Domínguez Lloreda plantea que el periodismo tiene que mantener su visión responsable y bajo la bandera de la libertad de prensa.



La nueva presidenta de la SIP nació en Cali y estudió administración en el School of Management de Boston, Estados Unidos, y a su regreso a Colombia logró el título de administración de empresas de la Universidad de los Andes. Allí obtuvo el grado de magíster en administración de empresas o MBA (master of business administration and management), luego de lo cual estudió alta gerencia en la misma universidad de la capital del país.



Durante el nombramiento, Domínguez manifestó que es necesario continuar visibilizando y expresando "solidaridad y rechazo" a lo que aseguró se está dando en los países gobernados por Nicolás Maduro (Venezuela) y Daniel Ortega (Nicaragua).



En Venezuela, continuó, el Gobierno sigue "violando los derechos humanos de sus ciudadanos", y en Nicaragua "las libertades son vulneradas como consecuencia de una campaña de agresión sistemática del Gobierno".



"Esta realidad, sumando al asesinato de 30 periodistas en lo que va de este año, dibujan un panorama devastador para el ejercicio del periodismo. Pero la historia nos ha demostrado que siempre hay algo más que la SIP puede hacer", aseveró.

Trayectoria destacada

Antes de ocupar la dirección y la gerencia general del diario caleño, se desempeñó como directora de Planeación y Proyectos entre 1996 y 1998 de esa casa editorial y fue gerente administrativa y de Planeación del periódico, entre 1998 y el 2002, año en el que asumió la gerencia. Desde el 2007 asumió también la dirección del periódico vallecaucano.



La empresaria vallecaucana ha impulsado campañas cívicas y culturales, producto de la evolución histórica que ha experimentado la región, teniendo muy claros cambios de cara a la tecnología, pero sin perder la esencia de ejercer el buen periodismo, independiente y responsable sin emisión de juicios, mostrando diferentes enfoques para construir las noticias diarias del territorio nacional y del departamento.

A su vez, es integrante de las juntas directivas de la Asociación de Medios de Información (AMI), del Grupo Nacional de Medios S. A., de Colprensa y de Periódicos Asociados Ltda.



Domínguez Lloreda ha infundido en periodistas e integrantes de El País la postura de ser críticos con argumentos y evidencias a la hora de emitir una noticia. Como miembro de la SIP, la vallecaucana ha sido contundente en repudiar las acciones de censura, atentados y asesinatos de periodistas y de todo aquel que, siendo parte de un medio de comunicación, entrega sus vidas en aras de defender su profesión.



Fue así como, cuando el mundo se enteró del asesinato de tres miembros del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio, por orden del disidente de las Farc Wálter Patricio Arizala, alias Guacho, la vallecaucana, como vicepresidenta primera de la SIP en ese momento, sentó su voz de protesta y condena al crimen. Al igual que el saliente presidente Mohme, clamó por justicia contra el atroz asesinato de Javier Ortega, Paul Rivas y el conductor Efraín Cegarra, en abril de este año, en la selva limítrofe entre Colombia y Ecuador.

‘Es un reconocimiento a su gestión’

Su designación en el cargo despertó reacciones entre los dirigentes políticos y en los gremios de la capital del Valle, quienes destacaron su aporte al periodismo regional y nacional.



El alcalde de Cali, Maurice Armitage, exaltó la labor de Domínguez en la ciudad y dijo que se siente orgulloso de que una caleña tenga tal posición.



La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, dijo que este nombramiento es más que merecido y agregó que es el resultado de una trayectoria en un medio periodístico, que emociona a los vallecaucanos, y en especial a las mujeres del departamento. “Es una digna representante de lo que somos en el Valle”, agregó la gobernadora.



“Me siento muy orgullosa y muy complacida como mujer y periodista. Además, cuando dirigí el noticiero coincidimos en este ejercicio. Este es un reconocimiento a la seriedad de su gestión y al periodismo regional”, dijo Luz Adriana Betancourt, secretaria de Cultura de Cali, también periodista y quien dirigió hasta hace ocho años el noticiero regional 90 Minutos.



Francisco Lourido, presidente del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, dijo que “María Elvira Domínguez es una gran representante del departamento. Creo que sin duda es un reconocimiento muy justo que se le hace a una persona muy capaz como ella”.

Roberto Pombo, presidente de la Comisión de Chapultepec

Durante la Asamblea, desarrollada en Salta y que finalizó este lunes, también se produjo la designación de Roberto Pombo, director general de EL TIEMPO, como presidente de la Comisión de Chapultepec, la cual tiene como misión realizar actividades que den a conocer, en todo el continente, los 10 principios de la libertad de prensa y expresión promovidos por la SIP, conocidos también como la Declaración de Chapultepec.



CALI

*Con información de EFE