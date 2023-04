"Mi nombre es Leidy Viviana Gómez. Estoy con una patología de cáncer triple negativo. Lo que pido es a ver si mi papá puede venir, mis papás pueden venir a estar unos días conmigo. La oncóloga me dijo que tengo cáncer terminal. Es muy agresivo. Eso crece y crece"

Entre lágrimas, esta colombiana, nacida en Granada (Meta) y cuyo padre vive en Puerto Tejada (Cauca) y la mamá, en Florida, en sur del vecino departamento del Valle, pide que ellos puedan viajar a Estados Unidos.



Hace dos años, Leidy, de 42 años, viajó a Orlando, en Florida, Estados Undos, donde no tiene ningún familiar. Solo una amiga que le está ayudando.



Así lo contó el padre de Leidy. Su nombre es Arbey Gómez, quien administra una carnicería en Puerto Tejada, en el norte del Cauca.



La misma Leidy contó en un video que la mamá tiene medio cuerpo paralizado por causa de un accidente que sufrió hace seis años.



Llorando, esta colombiana ruega que su padre, por lo menos pueda viajar a Estados Unidos.



Don Arbey dijo a EL TIEMPO que pide prestado para el tiquete. "Eso es lo de menos", aseguró.



Sostuvo que el problema es que no tiene visa y se la negaron en Bogotá, hace ocho días, pese a que manifestó la urgencia de ver a su hija agonizante por cáncer.

"Pido ayuda para verla. Yo dije en la Embajada (de Estados Unidos) que nunca he molestado. Nunca he viajado para turismo. Yo quiero estar con mi hija que está para morirse", fue el clamor este vallecaucano, nacido en El Dovio, en el norte de esta región



Señaló que tiene otra hija. Son dos en total con Leidy, siendo ella la menor.



Su otra hija busca viajar también.



De acuerdo con el papá de Leidy, la familia, de origen humilde, está buscando ayuda de la Cancillería colombiana, pero no ha sido posible para que la Embajada de Estados Unidos no le niegue de nuevo, la visa para que él pueda viajar a ver a su hija enferma.



Quienes deseen ayudar y sumarse a una cruzada titánica de elevar el clamor urgente al Gobierno Nacional y a la Embajada de Estados Unidos, pueden contactárse con el padre de Leldy al número 313 367 4805.



