Operación militar en frontera con Ecuador para que no pase el covid-19

Una operación militar sin precedentes avanza en la frontera entre Colombia y Ecuador, contra un enemigo común: el coronavirus covid-19.

Como la operación ‘Espejo’ fue bautizada la acción coordinada entre los ejércitos de Colombia y Ecuador, la cual tiene como radio de acción la frontera común entre ambos países y tiene, además, por objeto evitar el tránsito de personas por cerca de 37 trochas ilegales ya identificadas y así controlar la expansión del coronavirus.



Con un total de 625 uniformados, (450 hombres del Ejército Nacional y 175 efectivos de la Policía), se comenzó a desarrollar la acción a lo largo y ancho de los 170 kilómetros que conforman la extensa área limítrofe terrestre colombo ecuatoriana.



Esta operación militar conjunta y coordinada entre las autoridades del más alto nivel de los dos países, tiene como misión específica que los soldados colombianos puedan llegar hasta donde no llegan los ecuatorianos y viceversa.



Según el comandante de la Tercera División del Ejército Nacional, general Jorge Isaacs Hoyos, la tarea abarca acciones en tierra y por aire. “Hay sobrevuelos permanentes sobre toda la frontera, están en contacto todo el tiempo con las unidades militares en tierra”, declaró el alto oficial.



Hizo énfasis en que “las unidades militares en vehículos realizan los controles por las diferentes trochas, por donde de una u otra forma empieza a moverse la gente”.



El comandante del Comando Operación No. 1 Norte del Ecuador, general de brigada Gustavo Acosta, expresó que prevenir la propagación de la covid-19 en una frontera tan extensa y compleja no es una tarea fácil.



La operación militar se puso en marcha luego que el gobernador de Nariño, Jhon Rojas, le solicitó al presidente Iván Duque fortalecer el control y vigilancia en la zona binacional, con el propósito de frenar la propagación de la pandemia.



MAURICIO DE LA ROSA

PARA EL TIEMPO-PASTO