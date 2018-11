Colectivo Fundiberarte con mural, al aire libre, para la Feria de Cali

Destacados íconos de la ciudad como el Gato del Río, el MIO, Cristo Rey, las Tres Cruces, La Ermita, la Torre de Cali, monumento a Sebastián de Belalcázar y el Puente Ortiz son las piezas que conformaron el mural inspirado en el afiche de la edición 61 de la Feria de Cali inaugurado el jueves. Propuesta del Museo Libre de Arte Público de Colombia (MULI).

Un espacio especial para la naturaleza con el árbol de Guayacán y Bichofué, el ave representativa de la capital también hacen parte del gran mural de 5 metros de alto y tres metros de ancho creado por el Colectivo Fundiberarte del Museo Muli.



El colectivo integra a jóvenes artistas que han estado involucrados en diferentes procesos sociales de la comuna 20 de Siloé y del distrito de Agua Blanca, donde han logrado transformar sus vidas y la ciudad a través del arte y la cultura.



El artístico mural creado en la estación Terminal Cañaveralejo MIO, ubicada en la calle quinta, plasma la alegría de Cali y la tradición de su feria.



Carolina Jaramillo, directora del Museo Libre de Arte Público de Colombia, MULI, asegura que todas las personas pueden disfrutar de la capital todo el año, no solo en época de ferias. Cali inspira con su cultura, gastronomía, sabor salsero y con sus sitios más emblemáticos.

Mural de la 61 Feria de Cali Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

“La Bienal embellece la ciudad y ahora queremos entregarle al público en general una ciudad linda y mucho más cultural, Cali región un destino con propósito”, señaló Jaramillo.



El trabajo artístico fue realizado en el marco de la 4 bienal internacional MULI, dándole el título a la ciudad como museo de cielos abiertos más grande Latinoamérica. En esta edición la inspiración temática ha sido la discapacidad, vista como una oportunidad para superarse y marcar la diferencia.



Resaltando la cerámica en diferentes colores y utilizando la técnica del mosaico, Carlos Carabalí, un joven de 31 años de edad, con artritis degenerativa fue el líder del proyecto artístico, contando con la ayuda de 10 personas más que hacen parte del Colectivo y personal logístico del museo.



Carabalí desde los 13 años ha tenido la responsabilidad de liderar Fundiberarte y su equipo de trabajo, donde cada día les enseña por medio del arte muralistico. “Estoy feliz porque con este trabajo me he dado a conocer y siento que le estoy aportando a mi ciudad. Hoy soy una persona que no siento ninguna limitación y deseo seguir liderando este tipo de obras junto a mis nuevos amigos. El llamado a todos los caleños es a cuidar estas creaciones”.

Luz Adriana Latorre, directora de Corfecali, se mostró complacida con la elaboración del trabajo artístico.



“Para los caleños debe ser motivo de orgullo que un evento cultural tan importante como la Feria quede plasmado en una obra artística de esta magnitud y en un espacio del alto tráfico en el que confluyen miles de personas diariamente. Además al estar incluida en una ruta turística, hace que más visitantes conozcan los elementos simbólicos que nos identifican como una ciudad alegre, que le apuesta al progreso”, añadió Latorre.



Además del mural de la feria de Cali, otros 79 trabajos nuevos se suman a la colección del museo que hoy tiene alrededor de 500 murales en 16 comunas, dos corregimientos y 3 municipios quedando a disposición de los caleños.



La 4 Bienal se desarrolla desde el pasado 18 de septiembre y finalizará el próximo 5 de diciembre.