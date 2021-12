Más de 500 definiciones distribuidas en cinco categorías, con ilustraciones del artista 'Gavilán', incluso, hasta con un pequeño tutorial de pasos de baile, son algunos de los ingredientes que le dan vida a la segunda edición del 'Diccionario Salsero'.



Con esta publicación el colectivo Salsa sin Miseria piensa 'sacarla de estadio', debido a que su primera edición, que había logrado vender más de 5 mil libros, les dejó alto el listón. Por eso en esa segunda parte no solo trabajaron por presentar una producción más completa, también llega acompañada con su propio 'playlist'.



Junior Pantoja, quien lideró el trabajo de investigación y editó el libro, cuenta detalles sobre esta propuesta literaria.

¿Por qué decidieron sacar una segunda edición?

En principio, desde hace tres años que decidimos empezar a trabajar esta segunda edición del Diccionario Salsero, sentimos que se iba a convertir en una responsabilidad cultural para nosotros como colectivo Salsa sin Miseria y que queríamos seguir trabajando en este proceso de investigación que hoy tiene unos resultados en el libro impreso pero que de seguro irá manifestándose a través de distintos contenidos que nosotros trabajaremos para seguir ampliando los imaginarios que reposan en sus páginas y tienen que ver con toda la identidad cultural que se desprende de la música afroantillana. Estamos comprometidos con este ejercicio investigativo y de seguro seguiremos trabajando en los contenidos.

¿Sintieron que algo se les quedó por fuera?

Sería prepotente también decir que nada quedó por fuera. El universo de la música afroantillana es muy amplio, pese a que hemos hecho un trabajo riguroso, apoyándonos en distintos conocedores de la salsa y también en distintas bibliografías para tratar de hacer una amplia recopilación para que quienes se acerquen a este libro puedan entender cómo es que se compone un son, saber qué es lo que hay detrás de esas canciones.



Hay una anécdota puntual: casi un momento antes de que mandáramos el libro a la imprenta casi se nos queda por fuera la palabra Yambeque, que tiene que ver con esa canción de la Sonora Ponceña. Así como esa palabra se pudo incluir, habrá otras que quedarán por fuera. La iniciativa es seguir trabajando estos aspectos e ir recopilando, sabemos que al ser un trabajo investigativo es de largo aliento y que no termina aquí con la segunda edición.

¿Cómo fue el proceso para recopilar los términos?

Para esta segunda edición el ejercicio y el esquema de trabajo fue mucho más concreto, clasificamos los términos y las expresiones en cinco categorías que son: Santería, Coloquialismos, Orquestación, Cumbancha, Gastronomía y Fauna, que tienen que ver con los pasos de baile, los estilos, pero también los tipos de fiestas y la santería. A partir de esas categorías empezamos a escuchar discografías completas.



De todas formas nosotros somos consumidores de música afroantillana y empezamos también a consumir bibliografías que tenía que ver con algunos textos o diccionarios lexicográficos de países como Cuba, Puerto Rico y Venezuela, que sabemos que tienen mucha incidencia en la conformación de esta música que denominamos salsa, y a partir de esas búsquedas pasamos a una serie de entrevistas con algunas personas destacadas del gremio que nos podían hacer un aporte significativo, no solo con las palabras y los términos, sino también ayudándonos a validar las definiciones ne juego.

Ejemplar del Diccionario Salsero Foto: Archivo particular El Diccionario Salsero cuenta con una dura pasta. Foto: Archivo particular

Siempre tratamos de que este diccionario salsero no sea un trabajo necesariamente acartonado, sino que tenga también esa jocosidad, esa sabrosura, ese tumbao y es cadencia de la salsa que pueda verse reflejado en el estilo de la escritura sin que se pierda la exactitud de los significados que puedan tener el contexto de las canciones. Estas entrevistas nos ayudaron a nutrir el ejercicio de la investigación.

¿Qué términos tomaron más tiempo en desarrollar?

Sin duda alguna, de las categorías que mencionaba anteriormente, hay dos de ellas donde el trabajo fue más exhaustivo y más complejo. La primera es la que titulamos Orquestación y es donde entraron todas las palabras que tienen que ver con los ritmos, las expresiones que tienen que ver con los instrumentos, con la simbología y la manera en que se interpretan. Hay que tener cuidado con ellas.



Definir un ritmo es también tratar de entender cuál es el proceso que hay detrás de esa sonoridad que finalmente logra una cadencia. La música afroantillana está tejiendo unas redes con distintos espacios con distintas sonoridades y para efectos de acercarnos a unos resultados más precisos tuvimos a dos músicos que nos apoyaron para tratar de comprender cómo se efectúa eso y creo que lo logramos.

El Diccionario Salsero también cuenta con ilustraciones. Foto: Archivo particular

La segunda categoría es la Santería y es un universo complejo, porque tiene que ver con una religión Yoruba y hay un sistema de creencias en juego que es bastante complicado de entender para una persona que no se ha iniciado en esta religión.



Tuvimos la posibilidad de tener una serie de entrevistas con un santero que nos reveló algunos de los secretos que están en juego para darle un matiz más exacto a las definiciones y creo que con las entrevistas que tuvimos con él más el contexto de la canción, logramos un buen resultado. Sin embargo, hay algo allí que siempre se quedará por fuera, porque no es posible que revele algunas cuestiones de la religión que uno no haga parte de ella.

¿Van para una nueva edición?

El trabajo que tenemos que hacer ahora es de difusión de esta segunda edición que tiene unos contenidos bien interesantes y que sabemos que es un libro que no se puede quedar en físico. Es un proyecto investigativo que tiene que tener digamos, otras vertientes y lo que estamos pensando ahora son una serie de contenidos audiovisuales para tratar de llevar estos significados de los términos que están en juego en esta edición a otras instancias.



Es tratar de sacarle provecho a estos contenidos. El otro año queremos apostarle a otros espacios donde se pueda conversar; para poder estar en ferias del libro, encuentros musicales, ferias gráficas y sacarle provecho a esta edición.

