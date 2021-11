Atención: En Cali habrá cambios en el Código de Tránsito

El secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, informó que la Ley 2161 establece modificaciones al Código de Tránsito y otras leyes, cambios que tendrán efectos directos en la capital del Valle del Cauca.

(Puede leer: Técnico del América estaría involucrado en accidente de tránsito)



La mencionada Ley modificará medidas con respecto al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), el vencimiento de licencias de conducción y trae nuevas disposiciones en cuanto a accidentes cuando no hay lesionados.



"Las tres principales (modificaciones) son las relacionadas con un descuento del 10% en el valor de la póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito durante el 2022, para aquellos conductores que hayan presentado un buen comportamiento durante el año 2020-2021”, dijo Vallejo.



Una segunda modificación, según Vallejo, es la extensión por dos años de las licencias de conducción que tengan como fecha de vencimiento entre el 1 de enero y el 31 de enero del 2022.



(Le puede interesar: Alerta en Cali: hombres armados amenazaron a pasajeros de un bus del MIO)



Por último, el funcionario explicó la tercera disposición. Es la relacionada con la atención de eventos de tránsito donde no ocurren lesionados o víctimas fatales. "Los vehículos que se vean envueltos en la colisión, deben presentar sus seguros al día. En este caso, los vehículos deberán ser movilizados del lugar donde ocurre el evento en la mayor brevedad posible y no se requerirá un documento o croquis por parte de la autoridad de tránsito”, señaló Vallejo.



En casos como el anterior, explicó el Secretario de Movilidad de Cali, los conductores podrán hacer las gestiones pertinentes con las aseguradoras y deberán encargarse de toda la documentación y ajustar procedimientos, para no impactar de manera considerable la movilidad.

