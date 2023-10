El gerente de la clínica Rafael Uribe Uribe, Jaime Quintero, anunció que la secretaría de Salud deCali levantó la medida provisional de la suspensión de servicios desde inicios de septiembre, afectando a 20 mil usuarios.

“Los ajustes pendientes eran en infraestructura, después de hacerlos, la Secretaría quitó la restricción. En este momento los servicios se están presentando de manera normal”, añadió, asegurando que hay urgencias, hospitalización de adultos e imágenes diagnósticas.

En este momento los servicios se están presentando de manera normal. Hay servicios de urgencias, hospitalización de adultos e imágenes diagnósticas FACEBOOK

A comienzos de septiembre pasado, la secretaría de Salud de Cali anunció el cierre provisional, sumándose al de la clínica Rey David, el 25 de agosto.



La Alcaldía de Cali, a través de un comunicado, había explicado que la Secretaría realizó una auditoría a la clínica, en respuesta a múltiples quejas y reclamos de los usuarios.



"No cumple con los estándares mínimos del Sistema Único de Habilitación", se leía en el comunicado, que además puntualizaba que la clínica estuvo habilitada para la alta complejidad pero no contaba con quirófano y no tenía habilitados los servicios de imágenes diagnósticas.



con gran preocupación vemos cómo la secretaria de salud distrital ejecuta otro cierre de una de las clínicas más importantes para nuestra ciudad LA CLÍNICA RAFAEL URIBE URIBE que atiende la población de usuarios de la EPS NUEVA EPS de cali, primero fue la clínica REY DAVID. pic.twitter.com/fh6E3EDMHn — MovimientoPorLaSalud (@Moviporlasalud) September 8, 2023

En la comunicación también se hablaba de fallas eléctricas, por lo que se tomó la decisión de cerrar los servicios de hospitalización adultos, urgencias e imágenes diagnósticas.



En esa época, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo que si se presta un servicio y no se tienen un sistema de aguas responsable o quirófanos necesarios para atender a una persona de urgencias es obligación de la Secretaría de intervenir, velando por el bienestar y la adecuada atención a pacientes.



“Entendemos que esto crea un ambiente de incertidumbre entre los afiliados, pero lo importante es destacar que, primero, la responsabilidad de que estas instituciones cumplan tiene que ver con su asegurador y, segundo, el mismo prestador de servicios debe contar con esos equipos que están garantizando que se cumpla con las condiciones mínimas”, comentó en ese entonces, Yanet Vélez Jaramillo, subsecretaria de Protección de la Salud y Prestación de Servicios.



