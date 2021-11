Clínica Imbanaco, una de las mejores de América Latina

La clínica Imbanaco, una de las más reconocidas de Cali y el Suroccidente del país, cumple 45 años de fundación. Convertirla en la institución de salud más importante en Latinoamérica es el objetivo de sus directivos.



“Hemos desarrollado estos 45 años trabajando los temas de calidad y seguridad del paciente, prestando atenciones siempre oportunas y ayudando a la calidad de vida de las personas”, dice el gerente de la Clínica, el administrador de empresas Rafael González.

El origen de Imbanaco es la unión de 28 profesionales para abrir un centro médico de atención ambulatoria, es decir, solo consultorios. El proyecto fue liderado y engrandecido por el médico Armando González.



Hoy, Imbanaco es un complejo hospitalario, una clínica de nivel cuatro, con 320 camas y un equipo altamente calificado. La Revista América Economía la citó entre mejores hospitales y clínicas de América Latina el año pasado.



Desde el 2020, la Clínica hace parte del grupo de salud español Quirón, que tiene inversiones en otras instituciones en Colombia. Imbanaco es la punta de lanza.



“La intención de los socios era encontrar un socio estratégico que le siguiera aportando calidad, que siguiera invirtiendo en el desarrollo de esta institución y fue así como se logró el negocio con Quirón Salud. Esa alianza nos permite seguir soñando y seguir creciendo, pensar que en 45 años más nos vamos a convertir en una institución del más alto nivel en Latinoamérica”, señaló González.



Uno de los socios - fundadores, el médico cirujano Édgar Torres, se refirió a los 45 años así: “Esta celebración es muy importante porque es pasar de un centro de consultorios a una gran institución de alta complejidad como es Imbanaco. Nuestra historia ha sido por capítulos, que arranca en 1976 con solo consultorios médicos, 12 años después pasa a clínica de baja y mediana complejidad; luego llegan las torres A y B y con ellas un alto nivel tecnológico y de altísima complejidad, finalmente en el 2005 se toma la decisión de iniciar la construcción de la Sede Principal, la cual nos toma 11 años en hacerla realidad”, dijo Torres.

El reto de la salud en Colombia

El gerente de la Clínica Imbanaco, Rafael González, sostiene que “el sistema de salud es retador. Desde hace muchos años se sabe que existe escasez de recursos en el sector, pero no podemos esperar que estos lleguen. Las instituciones de salud debemos hacer sostenible el sistema, a través del costo-eficiencia, prestar servicios sostenibles y de calidad, que los pacientes vivan una buena experiencia y tener talento humano de alto nivel y bien remunerado”.



En opinión del gerente, la Ley 100 de 1993 ha traído grandes beneficios por la asegurabilidad, “pero es un sistema que debe repensarse en temas económicos, y que el Gobierno Nacional los priorice para que los prestadores podamos tener tranquilidad en la prestación de servicios, que es lo que nos corresponde”.



Subraya que las cifras que recientemente presentó el presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínica, según las cuales, la cartera de la 205 IPS superaba los $ 12,7 billones; y del total, la mayor está en mora. “La cartera no debe ser la preocupación”, anota.



“Debemos concentrarnos en prestar unos buenos servicios de salud”, considera el directivo.

