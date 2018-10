Defensa de Claudia Orozco, guía de 'narcobus', pide mejor trato

Claudia Ximena Orozco, quien se encargó de invitar a vecinas del barrio El Guabal de ir en una excursión gratuita a Ecuador, se entregó a las autoridades de Cali el jueves 30 de agosto. Ella sobrevivió al accidente del bus en Ecuador, donde el 14 de agosto murieron 23 personas y salieron heridas otras 22. En la Unidad de Reacción Inmediata (URI) le dijeron que no tienen orden de captura en su contra, pero al día siguiente la enviaron a la cárcel Modelo en Bogotá, ante el anuncio de petición de extradición desde el vecino país.

Desde el viernes 31 de agosto, Claudia Ximena Orozco Córdoba permanece en la cárcel del Buen Pastor.



Su abogado Elmer Montaña, exfiscal en Cali, ha estado apelando para que los tratos a la mujer consideren su situación por parte del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec).“Varias internas han resultado con infecciones. Primero la comida es de pésima calidad, segundo la llevan temprano, a las 6:00 de la mañana, a la intemperie y eso le genera que se eche a perder a la hora del consumo", le ha dicho la detenida a Montaña.



"La comida nos la traen en mal estado, descompuesta, hoy nos dejaron sin almuerzo ya en repetidas ocasiones, una compañera estuvo intoxicada con daño de estómago, vómito; varias compañeras también nos traen el almuerzo a las seis de la mañana para que lo tengamos a la 1 de la tarde”, le relató ella desde un patio donde hay otras 26 reclusas.

Bus que salió de Colombia y se accidentó en Ecuador, el martes 14 de agosto. Foto: EFE

El defensor cuenta que a raíz del accidente, Orozco tiene lesión en una pierna y está sometida a una inmovilización. "Pero hay una guardiana que no es consciente de eso, la hace desplazar. Es una violación a los derechos humanos,” dijo el Elmer Montaña.



El abogado menciona que la extradición de Ximena Orozco para Ecuador se encuentra en proceso. Pero anota que ella no es la cabecilla ni la organizadora en el caso del 'narcobus', porque su papel era conseguir viajeros a una excursión que salió desde Cali el 5 de agosto pasado. Al accidentarse el carro en Ecuador, se descubrió que en una caleta llevaba 638 kilos de marihuana tipo creepy.



La privación de la libertad de Orozco está cobijada por una circular ante Interpol (policía internacional) por un juez de Ecuador. En ese país se enfrentaría a una pena de 10 a 13 años por el delito de tráfico de sustancia psicotrópicas, pero ella sostiene que la contrataron para una tarea y aunque pensó que era para lavar dinero, no era quien estaba a cargo de drogas ni otros delitos.



Montaña recordó que la entrega fue voluntaria. "A Ecuador se le ha querido aclarar que ella no es la reina del sur ni mucho menos porque la información que habría dado la Fiscalía colombiana es que sería dueña del alijo y el cerebro de la operación. Ya le enviamos la información a los despachos de ese país para que se tenga en cuenta que Claudia Ximena Orozco fue contratada como una promotora el viaje. No es una persona acaudalada, sino una madre cabeza de hogar con dos hijos. No puede ser que sea la persona pedida en extradición como la cabecilla de este caso".



CALI