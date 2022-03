La situación de pandemia en el mundo evidenció la necesidad de contar con un servicio de internet y soluciones digitales fortalecido y mayores posibilidades y alcances de conexión.



Es por eso que la compañía Claro Colombia decidió que para este 2022 realizará una gran inversión para contar con una infraestructura más robusta y provista de elementos de avanzada tecnología en Cali.



(le puede interesar: Cali ya le puede decir adiós al tapabocas al aire libre)

Por esta razón la compañía anunció una inversión de $90 mil millones, que comprende una importante ampliación de su infraestructura de red fija y móvil, así como de fibra óptica, data center, servicio al cliente y otros servicios para sus clientes.



Por un lado quedaron las dificultades por el problema de pagos con Emcali, y ahora se enfocan en darle vida a este ambicioso proyecto.



El presidente de Claro Colombia, Carlos Zenteno, le contó a EL TIEMPO detalle sobre

esta iniciativa.

¿Por qué Cali?

Nosotros queremos pasar el mensaje directo de que hace más de 25 años hemos estado apoyando a Cali y hoy queremos ser parte de esa recuperación que la ciudad necesita. Por eso estamos para darlo todo por los caleños y estamos anunciando una inversión de 90 millones de pesos.



Dicha inversión va a estar enfocada al servicios móviles, cobertura, capacidad de la red, para que las personas puedan navegar, hacer sus llamadas y sus contenidos con la velocidad que quieren, con la red de fibra óptica también para llevar internet a más casas, así como a los servicios que llevamos a las empresas, en conectividad,



transformación digital, datacenters, en los temas relacionados con atención al cliente.

Aproximadamente dicha inversión será un 15 % más que la del año pasado. Y estamos reforzando Cali, que es nuestra prioridad para ser parte de la recuperación.

En estos días lanzamos un internet de mil megabits por segundo, el crecimiento de capacidad que vamos a tener en el servicio de hogar va a ser muy grande. En este caso estamos duplicando la velocidad disponible que tenían nuestros clientes y también hemos tenido un plan de trabajo con ellos, estamos haciendo un esfuerzo de darles mayor velocidad a nuestros clientes por el mismo precio que venían pagando. Lo hemos estado haciendo en las últimas semanas.



Adicionalmente estamos haciendo una iniciativa social con escuelitas del oriente de la ciudad. Estamos entregando internet sin costo en estas instituciones, los alumnos estaban felices.

El internet en la casa como en el móvil van a tener un nivel superior por las adecuaciones que estaos haciendo en la red.



Lo que hacemos es complementar los servicios que ofrecemos tanto de internet, televisión, telefonía móvil, también servicio para las empresas con una red de atención y servicio al cliente con la cual estamos dispuestos a prestar el mejor servicio.

Carlos Zenteno, presidente de Claro Colombia Foto: Claro

¿Las inversiones incluyen nuevas oficinas?

Tenemos contempladas unas nuevas oficinas, hay proyectos de centros comerciales, en plena recuperación, estamos con estos proyectos listos. El año pasado abrimos un centro de atención a clientes en el centro, porque había una demanda ahí.

¿Cuándo estarían ejecutando la inversión?

Este plan de 90 mil millones lo pensamos a ejecutar antes de noviembre del presente año. Seguramente en el primer semestre estaremos ejecutando más allá de esa inversión, precisamente para que la respuesta para lo que se refiere a experiencia del servicio sea lo más rápido posible.

Emcali

Usted tiene una factura y de repente le vienen con una cuenta de años atrás y le dicen esto es lo que tienen que pagar. Como cualquier persona dijimos, bueno vamos a aclarar para saber de dónde vienen esos consumos que aparentemente están atrasados. Quiero aclarar que Claro es respetuosa de la Ley de la regulación y siempre hemos venido pagando mensual.



A veces se piensa que dejamos de pagar el servicio mensual, eso se viene pagando. La diferencia que teníamos de esas pretensiones era lo que estaba en revisión. Tuvimos muchas reuniones para ponernos de acuerdo.



En octubre del año pasado la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios emitió una resolución que es la 553 3555 el 5 de octubre, diciendo que lo que rige el contrato entre Claro y Emcali no es el de servicios públicos domiciliarios por ser un contrato privado con partición de infraestructura, como lo existe con operadores móviles de diferentes operadores y diferentes servicios.



Entonces la respuesta fue que ustedes tienen que continuar haciendo la aclaración de estos saldos y pretensiones de años atrás, pero no se pueden suspender los servicios porque es un servicio esencial y está regulado por un contrato privado y es aplicable la regulación de la comisión de regulación de comunicaciones no de la superintendencia de servicios.

