Conozca a Clara Luz Roldán, la nueva Gobernadora del Valle

La nueva gobernadora del Valle del Cauca fue recepcionista y secretaria de la litografía Lito Ruiz. Fueron los primeros empleos que tuvo para ayudar al sustento de su familia, mientras en las noches estudiaba Administración de Empresas en la Universidad Libre de Cali.

Es Clara Luz Roldán, quien ayer durante el cierre de la más apretada contienda electoral en el departamento, alzó los brazos, ratificando su victoria.



Nacida el 10 de abril de 1961, la gobernadora electa confiesa que en cada dificultad vio una oportunidad y tras cada problema, una solución. Asegura que nunca se resignó. Se convenció de que a través de la educación superior podría mejorar sus condiciones de vida y brindarles a sus hijos un mejor bienestar.



Por ello, se dispuso a estudiar Administración de Empresas, en la Universidad Libre, en la nocturna, y a sus clases llegaba a diario en su motocicleta.



Además de Administración de Empresas estudió una especialización en Derecho Laboral.



En su biografía, Clara Luz Roldán señala que su vida y la crianza de sus hijos, Claudia Bibiana y Jairo Alfonso, no hubieran sido posible sin una mujer llamada Enelia.

Se convirtió en su bastión.



“Ellos y el servicio a la comunidad han sido mi razón para luchar por mi región”, dice.

En la urbanización La Flora se cuentan historias sobre el afloramiento de la abnegada labor social de Clara Luz Roldán. Los habitantes decidieron que ella los debía representar y la eligieron como presidenta de la Junta de Acción Comunal. Al tiempo, se sumó a un grupo de entusiastas universitarios que constituyeron el movimiento ‘Nueva Generación’.



“Desde el inicio de mis actividades como líder estudiantil, mi motivación fue buscar mejores oportunidades para la gente; eso me llevo a vincularme a la vida política, desde donde he impulsado la educación y la formación para el trabajo como el camino para lograr superar la brecha social que existe en Cali”, sostiene la nueva gobernadora electa.



“Lideré el proceso más grande de titulación y formalización de predios en Cali. 1997.

Recordó que en Coldeportes manejó tres banderas: la promoción de la paz, la unión y la salud, sumó un rosario de logros y se hizo merecedora de la exaltación de los atletas, quienes la distinguieron con la 'Orden Olímpica en grado Medalla Dorada’.



Allegados y miembros de la campaña también resaltaron que durante su ejercicio, Colombia cumplió la mejor presentación en unos Juegos Olímpicos -tres medallas de oro, dos de plata y una de bronce en Brasil 2016-, además de la mejor participación en unos Juegos Mundiales (Breslavia 2017). En los Paralímpicos se pasaron de lograr dos medallas en Londres 2012 a 17 en Río 2016. También, encumbró a Colombia como un referente mundial tras la coronación en los Juegos Sudamericanos que tuvieron sede en Cochabamba, en Bolivia.



Considera que la seguridad es un desafío, como “herramienta que permite cumplir cualquier objetivo dentro de un territorio, es un recurso directamente proporcional a la generación de calidad de vida al ser inversión social".



Dice que es una puesta en marcha el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana ( PISCC), fortaleciendo a los organismos de seguridad y justicia”. Se comprometió a articular sistemas de videovigilancia privada con el Centro de Gestión de Emergencia y Seguridad (CEGES).



CALI