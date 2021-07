‘Yo les digo jefe a muchos que han sido mis exjefes’: Clara Luz Roldán

Un audio de la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, en el que asegura que no puede "cerrar Cali porque Jorge Iván (Ospina) no me deja", ante la llegada de la minga indígena a la capital del departamento sigue causando polémica en redes sociales.



La mandataria aclaró que se trata de una información que le envió a su hijo Jairo Prado, al que de manera cariñosa llama 'jefe', para explicarle sobre el arribo de caravanas con indígenas a la ciudad.



“Yo les digo jefe a muchos que han sido mis exjefes y nació un chiste con mis hijos sobre el tema. Cuando hablé con mi hijo le dije ‘jefe no me dejan cerrar la ciudad”, explicó la mandataria seccional en entrevista con Caracol Radio.



Seguidamente, la mandataria seccional indicó que: “Se había conocido que se podían presentar situaciones de alteración de orden público. Fuimos la ciudad y el departamento más afectado por el paro. La primera autoridad de Cali es el señor alcalde y yo no puedo colocar en un decreto a una ciudad donde el alcalde no estuvo de acuerdo con la decisión. Yo espero y confío que el alcalde de Cali haya tomado la mejor decisión y que en nuestra ciudad no se presenten hechos vandálicos”.



En la noche del sábado, por redes sociales, varias personas publicaron un audio de la Gobernadora que generó controversia porque empieza diciendo: "Jefe, acuérdese que yo no puedo cerrar Cali porque Jorge Iván no me deja, me toca cerrar el departamento".



Luego precisó sobre los indígenas que muchas personas vieron ingresar a la ciudad cuando la Gobernadora había decretado el cierre de fronteras: "Son los indígenas que están llegando de los diferentes municipios, acuérdese que hay en Bolívar, Jamundí, en Candelaria, en La Delfina, yendo para Buenaventura, entonces los que están entrando son los indígenas de los diferentes municipios del Valle".



El mensaje finaliza con una advertencia que le habría hecho el alcalde de Cali sobre el cierre de la ciudad: "No puedo cerrar Cali porque Jorge Iván me dijo que no me lo permitía, que me desautorizaba. Si yo sacaba decreto cerrando Cali, me lo desautorizaba".



Minutos después de haber circulado el audio, la directora de comunicaciones de la Gobernación, Yolima Bolaños, emitió la siguiente aclaración.



“Aclaración: Buenas noches a todos. Con respecto al audio que está rodando vía WhatsApp, aclaramos a Ustedes que este audio se lo envió la Gobernadora al hijo (Jairo Prado a quien de forma cariñosa le dice ‘jefe’) y quien le preguntó por la entrada de indígenas al departamento. Él lo reenvió a alguien que le preguntó del tema y esta persona, creemos de manera inocente, lo viralizó. Lo expresado en el audio de WhatsApp aclara las inquietudes que surgieron frente a la llegada de grupos indígenas a la ciudad de Cali".



ELTIEMPO.COM