'Cumpliré cabalmente el fallo de la JEP': Clara Luz Roldán tras orden de arresto

Este miércoles, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz de la JEP ordenó el arresto inconmutable por dos días de la gobernadora de Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, luego de que ni esta ni su delegado asistieran a una audiencia para hacerle seguimiento a medidas para proteger 36 cementerios en los que habría personas desaparecidas.



Tras este anuncio, la Gobernadora se pronunció.



La finalización de la obra se estima para mediados de 2024.

"A mí es la que menos le pueden hablar de incumplimiento con el programa de víctimas porque les apoyé absolutamente en todo", indicó Roldán a Caracol Radio.

Y explicó que su delegado no pudo asistir por temas de salud: "hubo una reunión en la que yo no pude asistir y delegué al secretario de Gobierno, al doctor Camilo Murcia, él delegó al Subsecretario y este no pudo asistir porque se enfermó y tiene todas las constancias de que estaba en Imbanaco, nosotros presentamos la defensa y parece que la JEP no la aceptó".



No obstante, afirmó que cumplirá el fallo de la JEP, ya que "esto es como los fallos de tutela, dan una orden de arresto -esta es de dos días- pues, tengo que cumplirla. Ahora, tengo el derecho a otro recurso, recurso que interpondremos y espero que la JEP entienda que son miles los compromisos que tiene uno como Gobernadora", puntualizó.

"Pero yo estaré cumpliendo lo que ordene cabalmente la JEP", aclaró.

Por su parte, la JEP detalló que “si bien la Gobernadora del Valle actuó legalmente al delegar el cumplimiento de una orden judicial, falló en su deber de control de dicha delegación mostrando así la falta de cuidado necesario que se exige en el cumplimiento de sus deberes”.

Asimismo, fue sancionado William Hernández Arias, subsecretario de Convivencia y Seguridad de Valle del Cauca, quien deberá permanecer arrestado por cinco días.



En su momento, ante la citación a la audiencia, la gobernación del Valle le informó a la JEP que la representación de la entidad la llevaría Walter Camilo Murcia Lozada, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, pero el 27 de noviembre de 2023 la gobernadora Roldán envió otra comunicación a la JEP señalando que su representante para asistir a la audiencia del 28 y 29 de noviembre sería Arias.

La JEP señaló que el arresto de la Gobernadora y el Secretario deberá ser cumplido en las instalaciones del Departamento de Policía del Valle del Cauca.

Juan Pablo Penagos Ramírez

CALI

*Con insumos de Justicia