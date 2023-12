Gobernadora Clara Luz Roldán cumplirá dos días de arresto desde este viernes

A partir de este viernes, 29 de diciembre, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, cumplirá los dos días de arresto que ordenó la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz de la JEP.



"Somos perseguidos de manera desproporcionada con medidas administrativas sin justificación", escribió ayer la mandataria, a tres días de finalizar su mandato en el departamento.



El pasado 27 de diciembre, la JEP ordenó el arresto inconmutable por dos días de la Gobernadora, luego de que ni esta ni su delegado asistieran a una audiencia para hacerle seguimiento a medidas para proteger 36 cementerios en los que habría personas desaparecidas.



“Si bien la Gobernadora del Valle actuó legalmente al delegar el cumplimiento de una orden judicial, falló en su deber de control de dicha delegación mostrando así la falta de cuidado necesario que se exige en el cumplimiento de sus deberes”, señaló la JEP.

La mandataria no tardó en afirmar que, a pesar de su desacuerdo, cumpliría la determinación proferida por el organismo de justicia transicional.



"Quiero anunciar que el día de mañana cumpliré el fallo proferido por la JEP. Qué ironía, cuánto criminal libre porque se acoge a la JEP, nombrados gestores de paz, sin un día de cárcel ni reparación a sus víctimas", expresó.



Y agregó: "familias enteras que esperan verdad, justicia y reparación, y funcionarios que llevamos años trabajando duro por la paz, somos perseguidos de manera desproporcionada con medidas administrativas sin justificación".

Además de Roldán, fue sancionado William Hernández Arias, subsecretario de Convivencia y Seguridad de Valle del Cauca, quien deberá permanecer arrestado por cinco días.



En su momento, ante la citación a la audiencia, la gobernación del Valle le informó a la JEP que la representación de la entidad la llevaría Walter Camilo Murcia Lozada, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, pero el 27 de noviembre de 2023 la gobernadora Roldán envió otra comunicación a la JEP señalando que su representante para asistir a la audiencia del 28 y 29 de noviembre sería su subsecretario, Arias.



Ahora bien, la Gobernadora explicó que este último no pudo asistir debido a problemas de salud y aseguró que presentaron la defensa. "Este no pudo asistir porque se enfermó y tiene todas las constancias de que estaba en Imbanaco; nosotros presentamos la defensa y parece que la JEP no la aceptó".

De acuerdo con la JEP, el arresto de la Gobernadora y el Secretario deberá ser cumplido en las instalaciones del Departamento de Policía del Valle del Cauca. Este comenzará este viernes.

Juan Pablo Penagos Ramírez

CALI