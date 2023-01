Tras lo ocurrido en Rosas, en Cauca, donde un deslizamiento de tierra dejó incomunicado el sur del país, autoridades y gremios de Popayán, Pasto y Cali, solicitaron al Gobierno Nacional habilitar un puente aéreo que posibilite el traslado de ayudas humanitarias y de combustible, así como la movilidad de las personas que se encuentran estancadas en estas ciudades.

En un comunicado en conjunto, los alcaldes de Pasto, Germán Chamorro y el alcalde de los payaneses, Juan Carlos López Castrillón, además solicitan la materialización de “la construcción de la doble calzada Pasto – Popayán, como alternativa de solución a largo plazo con el fin de contribuir a la conectividad permanente de estas localidades del suroccidente de Colombia con el resto del país”.



“Desde las administraciones municipales que lideramos, ponemos a disposición del Gobierno Nacional los recursos técnicos y humanos que estén a nuestro alcance, con el propósito de materializar una pronta y eficaz solución ante la emergencia que afecta nuestra región”, agrega el texto.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, hizo el mismo llamado al presidente Gustavo Petro y a la Fuerza Aérea Colombiana de realizar un puente aéreo entre Pasto y la capital del Valle.



“Hablamos de emergencias médicas, de circunstancias humanitarias o personas que de importancia estratégica deben estar de inmediato en el territorio”.



También solicitó la habilitación de un corredor terrestre expresamente para los alimentos que llegan desde el departamento de Nariño.



“He solicitado a la Fuerza Aérea Colombiana que nos colabore con un puente aéreo que nos posibilite trasladar a ciudadanos desde Pasto a Cali que por urgencias médicas o humanitarias o de importancia estratégica deben estar de inmediato en el territorio”, dijo el alcalde de los caleños.



Sectores empresariales también se pronunciaron y al igual que los alcaldes, propusieron la posibilidad de corredores aéreos y terrestres.



“Le proponemos al Gobierno Nacional que, plantee un ‘Pico y Sentido’, es decir que por un día se aperture la vía para que las personas que se encuentran atrapadas en el departamento de Nariño, puedan transitar durante 24 horas por la carretera, esto con el fin de evacuar la mayor cantidad de viajeros”, dijo Gerardo Arroyo, director del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca.



“También que se explore la posibilidad de aperturar un corredor aéreo humanitario, para que esas personas que no pueden viajar por largas horas por tierra, lo puedan hacer vía aérea”, agregó.



El ejecutivo pide se priorice una cadena logística para que se mantenga la provisión de alimentos para el consumo humano y también para los animales (ganado, porcinos y animales de cría entre otros) de ambos departamentos.



Una ley de fronteras para la provisión desde el departamento de Nariño de combustible para los municipios ubicados en el sur del departamento del Cauca que podrían verse afectados por la no llegada de combustible desde el Valle del Cauca por el cierre de la vía Panamericana.



La directora de la Cámara de Comercio del Cauca, Ana Muñoz, explica que, en Nariño se producen cerca de 250.000 litros diarios de leche que recorren la vía panamericana para llegar a las plantas de procesamiento del Valle del Cauca. Por más vías alternas que se propongan no hay manera de salvar esa leche.



“La vía Pasto – Mocoa es demasiado larga y la leche se pudre antes de llegar”, señala Muñoz.



Las pérdidas económicas oscilarían alrededor de los $666 millones de pesos diarios, afectando en mayor medida a los pequeños productores.



Ambos ejecutivos piden al Gobierno Nacional se implemente un corredor estratégico que permita el traslado de este alimento.



Sobre esto, el gobernador del Nariño, Jhon Rojas, indicó que solo tendrían cuatro días como máximo de abastecimiento de este producto.



“Luego de ahí tendríamos dificultades porque no tendríamos la salida de la carga”.



Plantea estudiar la posibilidad de transportar la leche, así como de otros productos agrícolas y de gas, cruzando la frontera ecuatoriana del puente de Rumichaca.



“Nuestro departamento depende de una vía tan importante como es la de Pasto – Popayán y ese es un compromiso del Gobierno Nacional y queremos que quede en el Plan de Desarrollo, la única alternativa con la variante Timbío – El Estanquillo y que se aceleren los trabajos de la vía San Francisco - Mocoa”, dijo el mandatario de los nariñenses.



Para el gobernador Rojas, es imposible “recuperar la vía en su estado original y tendría que construirse una variante que sería de un kilómetro” y eso demoraría meses.



Autoridades en Cauca también piden se priorice la vía Popayán - El Estanquillo que sería una solución al problema de los derrumbes que se registran al paso por el municipio de Rosas.



El derrumbe que se presentó en la mañana de este lunes 9 de enero, dejó más de 150 familias de las veredas La Soledad, Santa Clara, Párraga Viejo y Chontaduro, en Rosas, damnificadas.



Desde Invías señalan que, aproximadamente se debe esperar cerca de dos semanas para que se estabilice el terreno y sea segura la utilización de maquinaria amarilla.



CALI Y POPAYÁN